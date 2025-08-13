Ключевые моменты:
- Одессу и более 100 населенных пунктов региона внесли в список территорий, на которых ведутся боевые действия;
- Опубликован приказ №1151 Министерства развития громад;
- Это дает возможность создания военных администраций;
- Жители получат доступ к расширенной программе компенсаций «єВідновлення».
Министерство развития громад и территорий Украины обновило перечень территорий, где ведутся или велись боевые действия. Согласно приказу №1151 в полный список вошли 119 населенных пунктов семи громад Одесской области, включая города: Одессу, Черноморск, Измаил, Килию и Вилково.
Документ подписан вице-премьер-министром восстановления Украины Алексеем Кулебой и согласован министром обороны Рустемом Умеровым.
Согласно документу, дата начала боевых действий для большинства населенных пунктов — 26 мая 2025 года, когда произошла масштабная ракетно-дроновая атака на регион.
Включение в перечень означает, что:
- В городах могут быть созданы военные администрации;
- Глава Одесской ОВА Олег Кипер может получить расширенные полномочия: приостанавливать решения местных советов, отстранять должностных лиц, управлять ресурсами громад, в частности перераспределять финансирование и инициировать перераспределение средств местных бюджетов;
- Жители территорий, включенных в список, могут воспользоваться расширенной программой «єВідновлення» — для компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество.
