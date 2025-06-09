Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, в рамках последнего пакета проектов Программы по восстановлению Украины согласован капитальный ремонт двух корпусов городской инфекционной больницы.

В Валиховском корпусе, который является памятником архитектуры и рассчитан на 73 койко-места, начаты ремонтно-реставрационные работы.

Здесь запланированы работы по усилению конструктивных элементов здания, внутренние отделочные работы всех помещений с выполнением реставрационных работ помещений, где сохранились аутентичные интерьеры и элементы, реставрация мраморных лестниц, замена инженерных систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции.

В административном корпусе отремонтирована крыша, заменена кровля, проводится реставрация фасадов и внутренние работы: устройство перегородок, отделка помещений, замена инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вентиляции.

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Также продолжается ремонт корпусов, работы в которых были начаты ранее и финансируются за счет бюджета города Одессы:

В двухэтажном детском корпусе уже выполнены работы по усилению конструктивных элементов здания, проложены инженерные сети, система вентиляции.

Продолжаются фасадные и кровельные работы, установка дверей в палаты и помещения персонала. После ремонта появится отделение на 82 койко-места.

Особое внимание при проведении ремонтных работ уделяется соблюдению требований безбарьерности. Так, в корпусе уже смонтировано два лифта, монтируется малый грузовой лифт для перемещения пищевых продуктов.

В корпусе бактериологической лаборатории уже выполнена замена кровли, а также капитальный ремонт первого этажа и подвала.

Масштабная поэтапная реконструкция городской клинической инфекционной больницы была начата в 2015 году со строительства боксированного корпуса для больных с капельными инфекциями. Впоследствии в больнице появились современное приемное отделение, три новых полубоксированных корпуса, а также новейшая ПЦР-лаборатория, две кислородные станции и четыре криоцилиндра.

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