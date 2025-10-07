Ключевые моменты:

  • Коммунальщики очищают важные гидрообъекты и системы водоотведения от опавших листьев.
  • Осуществляется промывка рукавов для эффективного отвода дождевой воды с улиц.

Подробности

На странице ЖКС сообщили об активной подготовке городской инфраструктуры к ожидаемой непогоде. Работники коммунального предприятия «Городские дороги» проводят масштабные работы по очистке ключевых гидрообъектов города от накопившихся опавших листьев, веток и мусора, которые могли бы заблокировать сток дождевой воды.

Параллельно с уборкой специалисты проводят промывку рукавов дренажной системы для обеспечения беспрепятственного отвода больших объемов воды с городских улиц. 

Напомним, что Одесса ожидает очередной ливень и вероятное подтопление города. В связи с этим 7 октября введено дистанционное обучение, которое было продлено на 8 и 9 октября.

