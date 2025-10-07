Ключевые моменты:

  • По переулку Казацкому введено одностороннее движение от Костанди до Научной
  • На улице Айвазовского одностороннее движение действует от Научной до Костанди

Где перекрыто и как объехать

схема объезд

Из-за серьезного провала дорожного полотна Люстдорфская дорога на участке между улицами Левитана и Костанди полностью закрыта для движения транспорта. Масштабы повреждений требуют капитального ремонта дорожного покрытия и коммунальных сетей.

Городские власти организовали объездной маршрут через прилегающие улицы: 

  • Переулок Казацкий: введено одностороннее движение от улицы Костанди до Научной. 
  • Улицы Айвазовского: введено одностороннее движение от улицы Научной до Костанди.

Такая схема создает замкнутый объездной маршрут вокруг аварийного участка и позволяет автомобилистам безопасно объехать зону ремонтных работ. Одностороннее движение введено временно до полного восстановления дорожного покрытия на Люстдорфской дороге.

Читайте также:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме