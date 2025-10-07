Ключевые моменты:
- По переулку Казацкому введено одностороннее движение от Костанди до Научной
- На улице Айвазовского одностороннее движение действует от Научной до Костанди
Где перекрыто и как объехать
Из-за серьезного провала дорожного полотна Люстдорфская дорога на участке между улицами Левитана и Костанди полностью закрыта для движения транспорта. Масштабы повреждений требуют капитального ремонта дорожного покрытия и коммунальных сетей.
Городские власти организовали объездной маршрут через прилегающие улицы:
- Переулок Казацкий: введено одностороннее движение от улицы Костанди до Научной.
- Улицы Айвазовского: введено одностороннее движение от улицы Научной до Костанди.
Такая схема создает замкнутый объездной маршрут вокруг аварийного участка и позволяет автомобилистам безопасно объехать зону ремонтных работ. Одностороннее движение введено временно до полного восстановления дорожного покрытия на Люстдорфской дороге.
