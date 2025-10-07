Ключевые моменты:

Дистанционное обучение продлено из-за желтого уровня опасности погоды на следующие два дня.

Укргидрометцентр прогнозирует сильные дожди, грозы и порывы ветра 15–20 м/с.

Подробности решения

Директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич сообщила, что дистанционное обучение продлено из-за ухудшения погодных условий. По данным Укргидрометцентра, 8–9 октября в Одесской области ожидаются значительные дожди, грозы и порывы ветра до 20 м/с, что соответствует первому (желтому) уровню опасности.

Это решение является продолжением режима дистанционного обучения, введенного 7 октября из-за предварительного прогноза непогоды. В связи с этим все школы, детские сады и внешкольные учреждения города продолжают работать в онлайн-формате.

Читайте также:В Любашевской общине прощаются с двумя погибшими защитниками Одесситка стала новой чемпионкой мира по шашкам среди женщин Одесский юмор: полицейские дела и работа на работе