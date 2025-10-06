Ключевые моменты:

Дистанционное обучение введено на весь день 7 октября во всех учебных заведениях Одесской области

В случае дальнейшего ухудшения погодных условий дистанционный режим будет продлен.

Подробности

Одесская областная военная администрация официально сообщила о введении дистанционного обучения во всех учебных заведениях области 7 октября. Это решение принято в связи с ухудшением погодных условий и объявленным желтым уровнем опасности из-за сильных дождей и возможных затруднений на дорогах.

Все школы, детские сады и внешкольные учреждения перейдут на дистанционный формат работы. Дети и педагоги будут оставаться дома и проводить занятия онлайн по расписанию, утвержденному отдельными учебными заведениями. Родителям рекомендуется следить за сообщениями классных руководителей и администраций учреждений.

ОВА также подчеркнула, что в случае дальнейшего обострения погодной ситуации дистанционный режим может быть продлен. Все решения будут публиковаться на официальных ресурсах Одесской ОГА и в местных СМИ, поэтому родителям и администрациям школ рекомендуется регулярно проверять обновления.

