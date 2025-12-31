Ключевые моменты:

Коммунальщики ЖКС в Одессе обработали более 20 тыс. заявок от жителей с начала 2025 года.

Самые распространенные ремонты: крыши, ливневые/канализационные трубы, водоотвод.

Ежедневная уборка.

Тысячи обращений и сотни ремонтов

По информации пресс-службы Одесского городского совета, с начала 2025 года предприятия «Жилищно-коммунальные сервисы» (ЖКС) в Одессе обработали около 20 тысяч обращений от обслуживаемых ими домов.

Следует отметить, что специалисты в течение года ремонтировали крыши, ливневые и канализационные трубы, водоотвод, отопление, электросети, лестничные клетки. Кроме этого, происходит срез аварийных деревьев и другие срочные работы по запросам жителей.

В общем, каждый день дворники убирают придомовые территории: подметают дворы и тротуары, очищают урны, убирают мусор, моют контейнеры. Кроме того, коммунальщики отчитались о систематическом кошении травы, уборке листьев, уходе за клумбами и газонами. При необходимости они приобщаются к городским субботникам, ликвидируют нелегальные свалки и последствия вражеских обстрелов.

Напомним, коммунальщики из КП «Міськзелентрест» получили официальные полномочия слагать админпротоколы по ст. 152 КУоАП. К слову, в этом году они уже зафиксировали 211 нарушений от бизнеса и граждан — из-за пренебрежения стандартами благоустройства, правилами содержания территорий и зеленых зон. Кроме этого, издали 687 предписаний. Таким образом, коммунальщики напоминают, порядок — дело общее.

