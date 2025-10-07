очереди в бюветы 17 ноября

Ключевые моменты:

  • Бюветные комплексы не будут работать 8 и 9 октября.
  • Будут проводить техническое обслуживание оборудования и дезинфекцию систем.

Подробности и адреса бюветов

Коммунальное предприятие «Сервисный центр» сообщило о временной приостановке работы двух бюветных комплексов в городе Одесса с 8 по 9 октября. 

Эти меры предусмотрены рекомендациями Министерства здравоохранения Украины и включают полное техническое обслуживание оборудования, промывку магистралей и систем фильтрации, а также дезинфекцию внутренних поверхностей резервуаров и кранов.

Не будут работать бюветные комплексы по следующим адресам: 

  • Бюветный комплекс на улице Добровольцев (бывшая Михаила Говорова)
  • Зеленый бювет возле Мемориала героической обороны Одессы 411-й батареи по адресу улица Просвещения, 1-Д, 

Жителям рекомендуют воспользоваться другими бюветными пунктами, расположенными в разных районах Одессы. После завершения техобслуживания и дезинфекции все работы будут задокументированы, а комплексы вновь откроют для бесперебойного предоставления качественной питьевой воды.

