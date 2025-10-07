Ключевые моменты:
- Бюветные комплексы не будут работать 8 и 9 октября.
- Будут проводить техническое обслуживание оборудования и дезинфекцию систем.
Подробности и адреса бюветов
Коммунальное предприятие «Сервисный центр» сообщило о временной приостановке работы двух бюветных комплексов в городе Одесса с 8 по 9 октября.
Эти меры предусмотрены рекомендациями Министерства здравоохранения Украины и включают полное техническое обслуживание оборудования, промывку магистралей и систем фильтрации, а также дезинфекцию внутренних поверхностей резервуаров и кранов.
Не будут работать бюветные комплексы по следующим адресам:
- Бюветный комплекс на улице Добровольцев (бывшая Михаила Говорова)
- Зеленый бювет возле Мемориала героической обороны Одессы 411-й батареи по адресу улица Просвещения, 1-Д,
Жителям рекомендуют воспользоваться другими бюветными пунктами, расположенными в разных районах Одессы. После завершения техобслуживания и дезинфекции все работы будут задокументированы, а комплексы вновь откроют для бесперебойного предоставления качественной питьевой воды.
