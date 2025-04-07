Об этом стало известно во время заседания комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства.

23 января 2025 года транспортная комиссия горсовета обратилась в департамент транспорта с просьбой проверить состояние маршруток в Одессе. Причиной стало неудовлетворительное качество перевозок и жалобы пассажиров. Депутаты единогласно поддержали решение провести комплексную проверку транспорта.

Однако, как выяснилось на последнем заседании, членов транспортной комиссии не привлекали к проверкам. Департамент транспорта отчитывается, что проверки проводятся, но в основном — на остановках. Представители комиссии считают такой подход неэффективным и требуют обследования технических баз перевозчиков.

По мнению депутатов, именно на предприятиях можно увидеть истинное состояние транспорта — как он ремонтируется, обслуживается и готовится к выезду на линии. Они подчеркивают, что визуальный осмотр на остановках не позволяет полноценно оценить техническое состояние маршруток.

Представители департамента в ответ заявили, что действуют в рамках действующего законодательства и готовы пригласить депутатов на будущие проверки, если те изъявят желание. Однако депутаты считают, что им нужно не приглашение, а реальное сотрудничество.

Ранее Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о предоставлении 16,5 млн евро финансирования для обновления городского общественного транспорта в Одессе, Киеве, Николаеве и Ивано-Франковске. Финансирование позволит закупить новые автобусы и трамваи, а также необходимые запчасти и оборудование для обслуживания общественного транспорта.

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