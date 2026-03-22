Ключевые моменты:
- В Одессе заметили движение трамвая впервые с декабря 2025 года;
- Это может быть сигналом подготовки к восстановлению электротранспорта.
В Одессе впервые за несколько месяцев зафиксировали движение трамвая. Его заметили на Новощепном ряду — видео и фото опубликовал специализированный информационный ресурс Odesa Mass Transit, который пишет о городском транспорте.
По данным ресурса, трамвай выполнял испытательные манёвры возле депо. Полноценного движения пока нет, однако сам факт появления вагона на путях в городе, где электротранспорт долгое время не работает, привлёк внимание горожан.
Электротранспорт не работает с декабря
Напомним, что трамваи и троллейбусы в Одессе не курсируют с 13 декабря 2025 года.
Причиной стали серьёзные повреждения энергетической инфраструктуры города в результате российских воздушных атак. Восстановление системы электроснабжения продолжается до сих пор.
Из-за этого городской электротранспорт был полностью остановлен, а его функции частично взяли на себя автобусные социальные маршруты.
Первый сигнал восстановления?
В Odesa Mass Transit считают, что появление трамвая может быть первым, хотя и очень предварительным сигналом начала восстановительных работ.
— Сегодня на Новощепном ряду можно было увидеть то, чего Одесса не видела уже очень давно: движение трамваев. Правда, они выполняли исключительно испытательные манёвры возле депо, — отметили авторы ресурса.
В то же время они подчёркивают: о конкретных датах возвращения транспорта пока не идёт речи.
— Мы считаем это первым, пусть и очень приблизительным ориентиром того, что работы по восстановлению уже начались. Однако о конкретных датах сейчас вряд ли можно говорить, — говорится в сообщении.
Эксперты отмечают: даже тестовый выезд вагона означает проверку инфраструктуры — путей, контактной сети и технического состояния подвижного состава.
Пока электротранспорт в городе не возобновил работу. Однако появление трамвая может свидетельствовать о постепенном возвращении системы к жизни.
Напомним, что Одесса готовится к запуску электротранспорта — первые маршруты могут появиться уже в апреле.
А 12 марта в КП «Одесгорэлектротранс» собрали сотрудников для проверки готовности к запуску трамваев и троллейбусов. Хотя тогда конкретных дат не называли.
Хотя бывший руководитель этого предприятия Дмитрий Жеман высказал сомнения относительно возможности запуска электротранспорта в Одессе в ближайшее время.
