Ключевые моменты:

В Одессе заметили движение трамвая впервые с декабря 2025 года;

Это может быть сигналом подготовки к восстановлению электротранспорта.

В Одессе впервые за несколько месяцев зафиксировали движение трамвая. Его заметили на Новощепном ряду — видео и фото опубликовал специализированный информационный ресурс Odesa Mass Transit, который пишет о городском транспорте.

По данным ресурса, трамвай выполнял испытательные манёвры возле депо. Полноценного движения пока нет, однако сам факт появления вагона на путях в городе, где электротранспорт долгое время не работает, привлёк внимание горожан.

Электротранспорт не работает с декабря

Напомним, что трамваи и троллейбусы в Одессе не курсируют с 13 декабря 2025 года.

Причиной стали серьёзные повреждения энергетической инфраструктуры города в результате российских воздушных атак. Восстановление системы электроснабжения продолжается до сих пор.

Из-за этого городской электротранспорт был полностью остановлен, а его функции частично взяли на себя автобусные социальные маршруты.

Первый сигнал восстановления?

В Odesa Mass Transit считают, что появление трамвая может быть первым, хотя и очень предварительным сигналом начала восстановительных работ.

— Сегодня на Новощепном ряду можно было увидеть то, чего Одесса не видела уже очень давно: движение трамваев. Правда, они выполняли исключительно испытательные манёвры возле депо, — отметили авторы ресурса.

В то же время они подчёркивают: о конкретных датах возвращения транспорта пока не идёт речи.

— Мы считаем это первым, пусть и очень приблизительным ориентиром того, что работы по восстановлению уже начались. Однако о конкретных датах сейчас вряд ли можно говорить, — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают: даже тестовый выезд вагона означает проверку инфраструктуры — путей, контактной сети и технического состояния подвижного состава.

Пока электротранспорт в городе не возобновил работу. Однако появление трамвая может свидетельствовать о постепенном возвращении системы к жизни.

Напомним, что Одесса готовится к запуску электротранспорта — первые маршруты могут появиться уже в апреле.

А 12 марта в КП «Одесгорэлектротранс» собрали сотрудников для проверки готовности к запуску трамваев и троллейбусов. Хотя тогда конкретных дат не называли.

Хотя бывший руководитель этого предприятия Дмитрий Жеман высказал сомнения относительно возможности запуска электротранспорта в Одессе в ближайшее время.

Ранее мы писали, что в Одессе запустили отслеживание социальных автобусов, но увидеть можно не все машины на маршрутах.