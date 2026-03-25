Ключевые моменты:

На улице Маразлиевской установили «берлинские подушки» перед переходами.

Ограничение действует в обоих направлениях движения.

Основная цель — повысить безопасность пешеходов.

«Берлинские подушки» в Одессе: где установили

В Одессе на улице Маразлиевской, перед перекрестком с Сабанским переулком, завершили работы по установке специальных дорожных элементов — так называемых «берлинских подушек». Их разместили перед пешеходными переходами в обоих направлениях движения.

Работы провело коммунальное предприятие «СМЭП». Такие конструкции представляют собой резиновые элементы на дороге, которые заставляют автомобилистов снижать скорость, не создавая при этом значительных неудобств для общественного транспорта.

Установка «берлинских подушек» направлена на повышение безопасности пешеходов и всех участников дорожного движения.

Водителей призывают быть внимательными за рулем, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «берлинские подушки» были установлены на аварийном участке между 4-й и 5-й станциями Большого Фонтана.

Читайте также: На улицы Одессы после длительного простоя вышли троллейбусы (видео)