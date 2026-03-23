В приложении MISTO появилось отображение инклюзивных автобусов.

В городе их мало, а часть трекеров в транспорте может не работать.

В приложении MISTO можно отслеживать инклюзивные автобусы, но их мало

Приложение MISTO начало отображать движение инклюзивных автобусов на одесских маршрутах. Об этом сообщил специализированный информационный ресурс Odesa Mass Transit, который пишет о городском транспорте.

Речь идет о транспорте, адаптированном для маломобильных пассажиров — людей на инвалидных колясках, лиц с инвалидностью, а также родителей с детскими колясками.

Какие автобусы считаются инклюзивными

По данным ресурса, таких автобусов в Одессе мало. Обычно это небольшие маршрутки с низкопольной платформой, высокопольные автобусы с подъемниками или большие автобусы с полностью низким полом.

Последних в городе всего около 12 единиц. При этом даже они не всегда работают — например, в выходные дни такие автобусы могут не выходить на маршруты.

В то же время отмечается, что почти все автобусы, обслуживающие социальные маршруты, являются полностью инклюзивными.

Есть проблема с трекерами

Отдельно специалисты обращают внимание на проблему с GPS-отслеживанием. Часть трекеров в маршрутках может не работать или быть выключенной.

Из-за этого фактическое количество автобусов на маршрутах может быть больше, чем показывает приложение.

Пользователи положительно оценили нововведение

Несмотря на ограниченное количество транспорта, пользователи уже положительно реагируют на новую функцию.

В частности, пользователь Facebook с ником Богдан Фефилов отметил, что такая возможность важна для людей с инвалидностью.

— Такая простая, но такая важная вещь! Теперь люди на инвалидных колясках смогут более эффективно планировать свое время и видеть, где находится их транспорт, — написал он.

Эксперты по городской мобильности подчеркивают: появление отображения инклюзивного транспорта — это важный шаг к более доступному городу. В то же время эффективность этой функции зависит от количества таких автобусов и стабильной работы систем отслеживания.

