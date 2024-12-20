Новости Одессы и Одесской области

В Одессе модернизируют общественный транспорт

В Одессе модернизируют общественный транспорт

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил более 16 млн евро на обновление общественного транспорта в Одессе и еще трех пострадавших от войны городах Украины.

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Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий Украины.

European Investment Bank объявил о предоставлении 16,5 млн евро финансирования под гарантии ЕС для обновления городского общественного транспорта в Одессе, Киеве, Николаеве и Ивано-Франковске. Финансирование позволит закупить новые автобусы и трамваи, а также необходимые запчасти и оборудование для обслуживания гобщественного транспорта.

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Отмечается, что  эти города приняли значительное количество внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий. Это финансирование поможет этим городам справиться с растущим спросом на общественный транспорт, улучшить мобильность в пределах города.

«Российская агрессия нанесла значительный ущерб нашей транспортной инфраструктуре, уничтожив сотни автобусов, трамваев и троллейбусов. Но мы не просто восстанавливаем утраченное — мы внедряем современный, надежный и комфортный транспорт для наших граждан даже в самые сложные времена», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

 

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