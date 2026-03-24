Общее фото полного состава исполнителей оперной студии Одесской музакадемии после выступления во Львове

Ключевые моменты:

  • Воспитанники Одесской национальной музыкальной академии представили во Львове оперу-зингшпиль Моцарта «Бастьен и Бастьенна».
  • Одесских артистов наградили длительными овациями.
  • Такие гастроли являются важной частью обучения, позволяя молодым исполнителям приобретать сценический опыт и представлять одесскую вокальную школу на национальном уровне.

В зеркальном зале Музыкально-мемориального музея Соломии Крушельницкой одесская молодежь исполнила оперу-зингшпиль «Бастьен и Бастьенна». Это произведение гениальный Вольфганг Амадей Моцарт написал в возрасте всего 12 лет, однако оно требует от исполнителей высокого мастерства.

Бастьен (Тань Куньбо) застыл в ожидании, пока Колас разворачивает магический плащ. Оперная студия ОНМА им. А. Неждановой
Бастьенна (Анна Березина) в отчаянии пытается удержать Бастьена. Мимическая сцена из оперы Моцарта
Игривый момент между Бастьенной и Бастьеном в музее Соломии Крушельницкой
драматичный момент постановки.

История любви пастуха и пастушки в исполнении одесситов настолько впечатлила искушенную львовскую публику, что артистов провожали овациями стоя и приглашениями вернуться с новыми постановками.

По словам преподавателя-режиссера кафедры оперной подготовки Ирины Красилиной, такие поездки критически важны для становления будущих звезд сцены.

«Когда студенты выступают в других городах, ответственность возрастает. Они представляют не только себя, но и свою альма-матер. Выступление в доме великой Соломии Крушельницкой дарит им уникальное ощущение единства эпох», – отмечает режиссер.

Коломбина (Ян Лихуа) в ярко-желтом костюме на фоне декораций оперы «Бастьен и Бастьенна»

На сцене блистали:

  • Бастьенна – Анна Березина (2 курс);
  • Бастьен – Тань Куньбо (аспирантура);
  • Колас – Руслан Галич (3 курс);
  • Коломбина – Ян Лихуа (магистратура);
  • Пьеро – Дмитрий Лях (2 курс);
  • Концертмейстер – Евгения Бейник.

Сцена связывания рук влюбленных — кульминация интриги оперы-зингшпиль

Ария Бастьена в сопровождении концертмейстера Евгении Бейник. Камерный зал музея

Коллектив оперной студии в очередной раз доказал, что одесская музыкальная школа остается одной из сильнейших в стране.

Студенты-вокалисты ОНМА им. Неждановой позируют у рояля в Музее Соломии Крушельницкой (Львов)

