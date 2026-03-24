Ключевые моменты:

Воспитанники Одесской национальной музыкальной академии представили во Львове оперу-зингшпиль Моцарта «Бастьен и Бастьенна».

Одесских артистов наградили длительными овациями.

Такие гастроли являются важной частью обучения, позволяя молодым исполнителям приобретать сценический опыт и представлять одесскую вокальную школу на национальном уровне.

В зеркальном зале Музыкально-мемориального музея Соломии Крушельницкой одесская молодежь исполнила оперу-зингшпиль «Бастьен и Бастьенна». Это произведение гениальный Вольфганг Амадей Моцарт написал в возрасте всего 12 лет, однако оно требует от исполнителей высокого мастерства.

История любви пастуха и пастушки в исполнении одесситов настолько впечатлила искушенную львовскую публику, что артистов провожали овациями стоя и приглашениями вернуться с новыми постановками.

По словам преподавателя-режиссера кафедры оперной подготовки Ирины Красилиной, такие поездки критически важны для становления будущих звезд сцены.

«Когда студенты выступают в других городах, ответственность возрастает. Они представляют не только себя, но и свою альма-матер. Выступление в доме великой Соломии Крушельницкой дарит им уникальное ощущение единства эпох», – отмечает режиссер.

На сцене блистали:

Бастьенна – Анна Березина (2 курс);

Бастьен – Тань Куньбо (аспирантура);

Колас – Руслан Галич (3 курс);

Коломбина – Ян Лихуа (магистратура);

Пьеро – Дмитрий Лях (2 курс);

Концертмейстер – Евгения Бейник.

Коллектив оперной студии в очередной раз доказал, что одесская музыкальная школа остается одной из сильнейших в стране.

