Ключевые моменты:
- Воспитанники Одесской национальной музыкальной академии представили во Львове оперу-зингшпиль Моцарта «Бастьен и Бастьенна».
- Одесских артистов наградили длительными овациями.
- Такие гастроли являются важной частью обучения, позволяя молодым исполнителям приобретать сценический опыт и представлять одесскую вокальную школу на национальном уровне.
В зеркальном зале Музыкально-мемориального музея Соломии Крушельницкой одесская молодежь исполнила оперу-зингшпиль «Бастьен и Бастьенна». Это произведение гениальный Вольфганг Амадей Моцарт написал в возрасте всего 12 лет, однако оно требует от исполнителей высокого мастерства.
История любви пастуха и пастушки в исполнении одесситов настолько впечатлила искушенную львовскую публику, что артистов провожали овациями стоя и приглашениями вернуться с новыми постановками.
Читайте также: «Носороги» в центре Одессы: в Театре кукол показали экспериментальный спектакль для взрослых
По словам преподавателя-режиссера кафедры оперной подготовки Ирины Красилиной, такие поездки критически важны для становления будущих звезд сцены.
«Когда студенты выступают в других городах, ответственность возрастает. Они представляют не только себя, но и свою альма-матер. Выступление в доме великой Соломии Крушельницкой дарит им уникальное ощущение единства эпох», – отмечает режиссер.
На сцене блистали:
- Бастьенна – Анна Березина (2 курс);
- Бастьен – Тань Куньбо (аспирантура);
- Колас – Руслан Галич (3 курс);
- Коломбина – Ян Лихуа (магистратура);
- Пьеро – Дмитрий Лях (2 курс);
- Концертмейстер – Евгения Бейник.
Коллектив оперной студии в очередной раз доказал, что одесская музыкальная школа остается одной из сильнейших в стране.
Еще больше по теме: «Пчелка Майя» в Одесском театре кукол: теплая премьера для детей и взрослых.