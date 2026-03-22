Илоне Вовк было всего 19 лет, она только начинала работу проводницы и мечтала строить карьеру в Украине после стажировки за границей.

Девушка погибла при эвакуации пассажиров во время ночной атаки дронов.

«Укрзалізниця» сейчас расследует обстоятельства трагедии.

Проводница «Укрзалізниці» погибла при эвакуации пассажиров

Трагедия произошла этой ночью, когда Силы обороны предупредили о возможной атаке российских дронов на подвижной состав. В таких случаях «Укрзалізниця» применяет протоколы немедленной эвакуации пассажиров. Именно в ходе этих мероприятий жизнь юной проводницы оборвалась в результате несчастного случая.

По словам Александра Перцовского, Илона Вовк проявила исключительную смелость. В ночь трагедии она направлялась помогать пассажирам, когда произошел несчастный случай.

«19-летняя девочка только начинала свой путь проводницы. Очень мечтала стать железнодорожницей, гордилась тем, что прошла стажировку и начинала первые полноценные поездки. Она очень активно включилась в наше молодежное железнодорожное сообщество — ее активность наша команда прсонала заметила и Илону отобрали вместе с коллегами пройти стажировку в Германии. Все было впереди — она горела работой. После иностранной стажировки хотела работать именно в Украине в Укрзалізниці», — написал Перцовский.

Сотрудники компании и бригады продолжают работать в чрезвычайных условиях, поэтому железнодорожные правила безопасности написаны кровью.

«К сожалению, мы ежедневно проживаем написание правил работы железной дороги во время войны, которые должны постоянно менять и адаптировать. Кровь, которой они пишутся, не абстрактна – это имена, улыбки, мечты, планы, которые мы теряем навсегда», — отметил руководитель.

Сейчас компания «по крупицам» изучает детали происшествия. Проверяются алгоритмы безопасности и меры эвакуации, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Из-за системных атак российских дронов на железные дороги «Укрзалізниця» изменяет маршруты и эвакуирует пассажиров при угрозе.

На фото — Илона во время стажировки в Германии