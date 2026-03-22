Ключевые моменты:
- Илоне Вовк было всего 19 лет, она только начинала работу проводницы и мечтала строить карьеру в Украине после стажировки за границей.
- Девушка погибла при эвакуации пассажиров во время ночной атаки дронов.
- «Укрзалізниця» сейчас расследует обстоятельства трагедии.
Проводница «Укрзалізниці» погибла при эвакуации пассажиров
Трагедия произошла этой ночью, когда Силы обороны предупредили о возможной атаке российских дронов на подвижной состав. В таких случаях «Укрзалізниця» применяет протоколы немедленной эвакуации пассажиров. Именно в ходе этих мероприятий жизнь юной проводницы оборвалась в результате несчастного случая.
По словам Александра Перцовского, Илона Вовк проявила исключительную смелость. В ночь трагедии она направлялась помогать пассажирам, когда произошел несчастный случай.
«19-летняя девочка только начинала свой путь проводницы. Очень мечтала стать железнодорожницей, гордилась тем, что прошла стажировку и начинала первые полноценные поездки. Она очень активно включилась в наше молодежное железнодорожное сообщество — ее активность наша команда прсонала заметила и Илону отобрали вместе с коллегами пройти стажировку в Германии. Все было впереди — она горела работой. После иностранной стажировки хотела работать именно в Украине в Укрзалізниці», — написал Перцовский.
Сотрудники компании и бригады продолжают работать в чрезвычайных условиях, поэтому железнодорожные правила безопасности написаны кровью.
«К сожалению, мы ежедневно проживаем написание правил работы железной дороги во время войны, которые должны постоянно менять и адаптировать. Кровь, которой они пишутся, не абстрактна – это имена, улыбки, мечты, планы, которые мы теряем навсегда», — отметил руководитель.
Сейчас компания «по крупицам» изучает детали происшествия. Проверяются алгоритмы безопасности и меры эвакуации, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Из-за системных атак российских дронов на железные дороги «Укрзалізниця» изменяет маршруты и эвакуирует пассажиров при угрозе.
На фото — Илона во время стажировки в Германии