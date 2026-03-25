В городе начали обкатку троллейбусов после длительного простоя.

На маршруты выехало ограниченное количество машин для тестирования разных участков.

Полноценный запуск движения пока не подтвержден, но подготовительные работы идут.

Обкатка троллейбусов в Одессе: что происходит сейчас

Сегодня в Одессе зафиксировали первые выезды троллейбусов после длительного перерыва. На улицы вышло всего несколько единиц транспорта — они проходят тестирование на различных участках городской сети.

Видео с обкаткой опубликовал профильный ресурс Odesa Mass Transit, который освещает тему общественного транспорта. На кадрах видно, как троллейбусы проверяют состояние линий и инфраструктуры.

Важно понимать, что такие тестовые выезды не означают немедленного возвращения регулярного движения. Обкатка — это технический этап, необходимый для оценки готовности транспорта и контактной сети.

Напомним, что трамваи и троллейбусы в Одессе не курсируют с 13 декабря 2025 года. 22 марта впервые за три месяца в Одессе заметили движение трамвая.

Ранее сообщалось, что город готовится к возобновлению работы электротранспорта, и первые маршруты могут появиться уже в апреле. Однако точные сроки пока не объявлены. При этом бывший руководитель предприятия Дмитрий Жеман выразил сомнение, что запуск удастся реализовать в ближайшее время.

Также ранее в Одессе внедрили систему отслеживания социальных автобусов, однако на карте отображаются не все транспортные средства.