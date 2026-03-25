Ключевые моменты:
- В городе начали обкатку троллейбусов после длительного простоя.
- На маршруты выехало ограниченное количество машин для тестирования разных участков.
- Полноценный запуск движения пока не подтвержден, но подготовительные работы идут.
Обкатка троллейбусов в Одессе: что происходит сейчас
Сегодня в Одессе зафиксировали первые выезды троллейбусов после длительного перерыва. На улицы вышло всего несколько единиц транспорта — они проходят тестирование на различных участках городской сети.
Видео с обкаткой опубликовал профильный ресурс Odesa Mass Transit, который освещает тему общественного транспорта. На кадрах видно, как троллейбусы проверяют состояние линий и инфраструктуры.
Важно понимать, что такие тестовые выезды не означают немедленного возвращения регулярного движения. Обкатка — это технический этап, необходимый для оценки готовности транспорта и контактной сети.
Напомним, что трамваи и троллейбусы в Одессе не курсируют с 13 декабря 2025 года. 22 марта впервые за три месяца в Одессе заметили движение трамвая.
Ранее сообщалось, что город готовится к возобновлению работы электротранспорта, и первые маршруты могут появиться уже в апреле. Однако точные сроки пока не объявлены. При этом бывший руководитель предприятия Дмитрий Жеман выразил сомнение, что запуск удастся реализовать в ближайшее время.
Также ранее в Одессе внедрили систему отслеживания социальных автобусов, однако на карте отображаются не все транспортные средства.