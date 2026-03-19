Эпицентром удара БпЛА в центре Одессы стал старый дом на пересечении улиц Еврейской и Ришельевской.

На месте работают экскаваторы и спецтехника.

Внутри квартир обрушены межэтажные перекрытия, уничтожена мебель и личные вещи.

Самые тяжелые повреждения в центре города получил дом на углу улиц Еврейской и Ришельевской. Сейчас здесь не смолкает гул спецтехники: коммунальщики и спасатели разбирают огромные груды камня, которые когда-то были стенами.

Внутри квартир время будто остановилось. На кадрах видно оголенную дранку старых потолков, вывернутую мебель и комнаты, превратившиеся в пепелища. Судя по всему, в момент «прилета» межкомнатные перегородки складывались как карточные домики, погребая под собой быт одесских семей.

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», в ночь на четверг, 19 марта 2026 года Одессу массированно атаковали вражеские ударные дроны. В результате обстрела возникли пожары и разрушения в жилых домах в Приморском, Киевском и Хаджибейском районах города.

Среди наиболее серьезных последствий – повреждения верхних этажей двух многоэтажных жилых комплексов, где зафиксированы прямые попадания беспилотников в квартиры. Также пострадали частные дома и двухэтажное здание в историческом центре города. Из заблокированных квартир спасатели эвакуировали троих жителей.

Кроме того, повреждения получила территория одного из коммунальных предприятий: частично разрушено оборудование и повреждены 11 автомобилей.

По уточненным данным, в результате ночного обстрела пострадали четыре человека – двое мужчин и две женщины.

На утро сегодняшнего дня все возникшие пожары ликвидированы. На местах «прилетов» работают оперативные штабы, куда жители пострадавших домов могут обратиться за консультацией и помощью.