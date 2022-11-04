В Одессе вспыхнула на ходу и полностью сгорела маршрутка

Без видимых причин, во время рабочего рейса, в Одессе загорелся автобус 87 маршрута. К Люди в результате инцидента не пострадали.
О случившемся сообщили очевидцы в одесских телеграм-каналах.
Пассажирский автобус маршрута №87, который связывает Одессу с Нерубайским, вспыхнул во время движения в районе Слободки.
К счастью, люди успели выйти из салона и никто не пострадал. Но сам автобус выгорел полностью.
Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что на трассе Одесса – Рени перевернулся пассажирский автобус.
Видео телеграм-канала «ОдессаИнфо»; фото иллюстраивное/svoboda.fm