Приятной новостью поделился с одесситами сегодня, 13 марта 2025 года, мэр Одессы Геннадий Труханов.

Городской голова напомнил, что в автопарке КП «Одесгорэлектротранс» стоят 20 комфортабельных автобусов Mercedes, переданных Одессе городами-побратимами, которые местные власти не могли выпустить на маршруты, так как этого не позволял закон. В общей сложности таких гуманитарных автобусов в украинских городах простаивает более 300.

По словам мэра Одессы, еще весной 2024 года он обратился в Министерство инфраструктуры Украины и рассказал об этой проблеме. Муниципальные власти поддержала Ассоциация городов Украины, а мэр Харькова Игорь Терехов поднял этот вопрос от имени Ассоциации на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины.

«В итоге Министерство развития громад и территорий разработало законопроект №12177-1 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об удовлетворении потребностей населения в перевозках в условиях военного положения. Нашу инициативу поддержали 288 народных депутатов. Теперь обращаемся в Парламент с просьбой как можно быстрее рассмотреть этот законопроект во втором чтении!», – поделился Труханов.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2024 года Кабмин подал в Раду законопроект, который в случае принятия позволит вывести на городские маршруты, в том числе в Одессе, транспорт, полученный в качестве гуманитарной помощи.

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