Про це стало відомо під час засідання комісії з питань транспорту і дорожнього господарства.

23 січня 2025 року транспортна комісія міськради звернулася до департаменту транспорту з проханням перевірити стан маршруток в Одесі. Причиною стала незадовільна якість перевезень і скарги пасажирів. Депутати одноголосно підтримали рішення провести комплексну перевірку транспорту.

Однак, як з’ясувалося на останньому засіданні, членів транспортної комісії не залучали до перевірок. Департамент транспорту звітує, що перевірки проводяться, але переважно – на зупинках. Представники комісії вважають такий підхід неефективним і вимагають обстеження технічних баз перевізників.

На думку депутатів, саме на підприємствах можна побачити справжній стан транспорту – як його ремонтують, обслуговують і готують до виїзду на лінії. Вони підкреслюють, що візуальний огляд на зупинках не дає змоги повноцінно оцінити технічний стан маршруток.

Представники департаменту у відповідь заявили, що діють у рамках чинного законодавства і готові запросити депутатів на майбутні перевірки, якщо ті виявлять бажання. Однак депутати вважають, що їм потрібне не запрошення, а реальна співпраця.

Раніше Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про надання 16,5 млн євро фінансування для оновлення міського громадського транспорту в Одесі, Києві, Миколаєві та Івано-Франківську. Фінансування дасть змогу закупити нові автобуси і трамваї, а також необхідні запчастини та обладнання для обслуговування громадського транспорту.

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