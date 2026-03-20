Ключевые моменты:

На Привозе появилась первая дунайка сезона — её продают по 150–200 грн за штуку;

Необычный формат связан с высокой ценой и ограниченным выловом;

Сезон дунайки короткий — с марта по май;

Рыбу ценят за высокую жирность и нежный вкус.

Сколько стоит дунайка в Одессе в 2026 году

О начале сезона дунайской сельди сообщает корреспондентка «Одесской жизни» Мария Котова, которая посетила рынок и узнала актуальные цены и особенности её продажи в этом году.

В рыбных рядах сейчас не совсем привычная картина: цена на дунайку указана не за килограмм, а за штуку. За свежую сельдь просят около 150 гривен, за малосольную — до 200. Именно эти немалые цены становятся главной темой разговоров между прилавками.

По словам продавцов, с которыми пообщалась журналистка, поштучный формат продаж объясняется просто: вылов ограничен, сезон короткий, цены высокие, а спрос — стабильно высокий. Поэтому каждая рыба фактически имеет свою «отдельную ценность».

Чем особенная дунайка

Дунайка — это черноморско-азовская сельдь, которая весной заходит в Дунай на нерест. По данным украинских медиа и профильных публикаций, именно в этот период рыба накапливает до 30–35% жира — поэтому её вкус такой мягкий и насыщенный.

Дунайка — дикая рыба, её не выращивают искусственно. Она имеет более выраженный вкус и традиционно считается сезонным деликатесом.

Отдельная причина популярности — короткий сезон. Несколько весенних недель формируют тот самый «эффект ожидания», когда продукт становится не просто едой, а частью местной гастрономической культуры.

