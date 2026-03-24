Ключевые моменты:

Костецкая — не новое название, а возвращение: улица так называлась еще с 1838 года

Ватутин никогда не был связан с Одессой — имя присвоили в 1964 году, к годовщине его гибели

Решение принято после публичного электронного голосования, которое поддержала большинство горожан

Тем же решением, от 19 июля 2023 года, переименовали еще 14 одесских топонимов

Когда в городе переименовывают улицу, первый вопрос всегда один: а зачем? Но именно конкретные случаи — не общие декларации — дают понять логику процесса, который продолжается и сегодня.

Костецкая — показательный пример. За каждым подобным переименованием стоит конкретная процедура: историко-топонимическая комиссия, общественное обсуждение, решение совета. В этом случае — решение № 1349-VIII от 19 июля 2023 года, которому предшествовало электронное голосование по распоряжению мэра № 176 от 24 апреля 2023 года.

Автор материала Валерий Боянжу исследует одесскую топонимию системно — и показывает не просто что изменилось, а почему это имеет значение.

Костецкая — улица из «Одесских рассказов»

«Слушайте, Король, — сказал молодой человек, — я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой. Вы знаете тетю Хану с Костецкой?»

«Я знаю тетю Хану с Костецкой, — ответил Беня Крик, по прозвищу Король. — Что это за пара слов?»

Сотый, наверное, раз перечитываю «Одесские рассказы» Бабеля, и вот только сейчас собрался написать «пару слов» об истории этой улицы.

Костецкая — это на Молдаванке. Улица эта, коротенькая, в пару кварталов, успела побывать и Больничной, и Генерала Ватутина. О генерале — чуть ниже, а почему Больничная? А потому что совсем недалеко — знаменитая, существующая с 1802 года в Одессе, Еврейская больница. А еще совсем рядом — улица Госпитальная. А как Костецкая она впервые была упомянута в 1838 году. Больничной ее именовали ровно через век, в 1938-м. «Генеральское звание» ей присвоили в 1964-м. А сейчас, в ходе процесса декоммунизации топонимов, она вновь получила имя крупных застройщиков этой улицы — семьи Костецких. Что ж, давайте считать, что истина восторжествовала.

Загадка смерти генерала Ватутина

Далее — о генерале Ватутине ( 1901 — 1944). В принципе, прямой его связи с Одессой никакой не было, улице его имя присвоили в год 20-летия его гибели на фронте. Родился Николай Федорович в Воронежской губернии, в многодетной крестьянской семье. В 1920-м был мобилизован в Красную армию, на территории Украины его часть воевала против отрядов Махно и УНР.

С годами пошел его рост по службе: он окончил пехотную школу, затем военную академию им. Фрунзе, а в 1937-м — Академию Генштаба.С зимы 1941-го — 1-й замначальника Генштаба по оперативным вопросам и устройству тыла. С началом войны возглавлял штабы различных фронтов.

29 февраля 1944 года генерал армии Ватутин вместе со своим сопровождением выехал на двух машинах в расположение 60-й армии, в районе Ривне, чтобы проверить ход подготовки к очередной операции. Он был без сопровождения своего взвода охраны, отправленного ранее по другой дороге.

При въезде в одно из сёл машины попали под обстрел УПА. Ватутин, выскочив из машины, вместе с офицерами вступил в перестрелку, во время которой был тяжело ранен в бедро. Его доставили в госпиталь в Киеве, из-за осложнений (включая заражение крови) он умер 15 апреля 1944 года.

Здесь следует привести мнение по этому поводу Никиты Хрущева: врачи считали, что следует применить пенициллин, но они могли тогда сделать это только с согласия Сталина, а Сталин запретил.

«Мотив Сталина был такой: пенициллин был не советский (у нас его не имелось), а американский, и Сталин считал, что пенициллин может оказаться зараженным: из США могут послать зараженный пенициллин, чтобы ослаблять наши силы, так что лечить этим лекарством такого крупного военного деятеля, как Ватутин — недопустимый риск. Врачи же мне говорили, что если бы ему был дан пенициллин, то это могло повернуть ход болезни в иную сторону и спасти Ватутину жизнь», — утверждал Хрущев.

Кстати, с годами версия ранения Ватутина украинскими националистами перестала быть монопольной. Появилась версия, что никакой засады, устроенной УПА, не было, а автомобиль Ватутина был обстрелян немцами, прорывавшимися из окружения; именно так показано ранение Ватутина в киноэпопее Юрия Озерова «Освобождение»(1971 год). Подчеркнем, что фильм был эпохальный, и в его подготовке и создании участвовали весьма компетентные военные историки.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса