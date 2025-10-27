Ключевые моменты:

В Одессе в настоящее время ремонтируют около 20 прорывов теплосетей, возникших после плановых испытаний перед стартом отопительного сезона.

Депутаты горсовета требуют еженедельные проверки мест работ, поскольку часто отсутствуют предупредительные ограждения и информационные стенды.

Ориентировочное начало отопительного сезона — 10 ноября.

В Одессе ремонтируют прорывы теплосетей

Сотрудники коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» в настоящее время устраняют около 20 прорывов теплосетей в разных районах города. Об этом сообщил директор предприятия Валерий Иванов во время заседания постоянной комиссии горсовета по вопросам ЖКХ 27 октября.

По его словам, прорывы произошли после технических испытаний систем накануне начала отопительного сезона. Депутат Алексей Асауленко обратил внимание, что на некоторых участках ремонта отсутствуют предупредительные ленты, знаки и ограждения. Он попросил коммунальщиков еженедельно проверять места работ и устанавливать информационные стенды со сроками выполнения.

На заседании комиссии депутаты также согласовали проект решения, который позволит КП «Теплоснабжение города Одессы» заключить договор с ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг»» на поставку природного газа с ноября 2025 по март 2026 года.

Отопительный сезон в Одессе планируют начать ориентировочно 10 ноября, но окончательную дату будут определять в зависимости от температуры воздуха. По данным Одесской ТЭЦ, предприятия готовы к запуску тепла.

В то же время, как отметили в комиссии, часть ОСМД и частных управляющих компаний традиционно задерживает предоставление актов готовности или не успевает заключить договоры с «Нафтогазом», из-за чего отдельные дома могут остаться без отопления.

Читайте также: Отопление по 9 гривен: как одесское ОСМД стало энергоэффективным и сэкономило на платежках