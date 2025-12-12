Ключевые моменты:

Уличное освещение – только при наличии электроэнергии.

Причина: нестабильность из-за российских обстрелов энергосистемы.

В 21:00 уличное освещение будет автоматически выключаться.

Измаил ограничивает работу уличного освещения

По информации городского головы Измаила Андрея Абрамченко, из-за нестабильности энергоснабжения, вызванной российскими обстрелами, уличное освещение в городе будет работать только при наличии электроэнергии. Также в Измаиле будет действовать экономный режим. Соответственно каждый вечер в 21:00 уличное освещение будет автоматически выключаться для рационального использования ресурсов.

Однако такие временные меры повышают риски для всех участников дорожного движения, особенно после заката. Поэтому глава города призывает всех участников дорожного движения быть максимально внимательным и аккуратным при передвижении по улицам. По мнению чиновника, особое внимание следует уделить безопасности детей и подростков.

Для повышения безопасности мер Измаила рекомендует использовать:

Светоотражающие элементы — прикрепите флуоресцентные ленты, браслеты или наклейки на одежду, рюкзаки или велосипеды, чтобы быть видны издалека.

Фонарики или телефон в качестве источника света для ориентации и сигнала.

Также мэр просит пешеходов переходить дорогу только на пешеходных переходах или светофорах, обязательно убедившись, что водители вас заметили.

