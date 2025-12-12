Ключевые моменты:

Повреждена 20-я подстанция ДТЭК в Одесской области.

90 тысяч потребителей без света.

Ремонтные бригады по всей области работают в усиленном режиме быстрого восстановления.

Работают пункты несокрушимости.

Ремонтные бригады работают в усиленном режиме

Этой ночью враг снова ударил по объектам энергетики в Одесской области. Соответственно серьезные повреждения получила еще одна подстанция, которая стала уже двадцатой разрушенной в регионе с начала полномасштабного вторжения.

Во время атаки пострадал также объект другого энергетического оператора, однако масштаб разрушений там пока уточняется.

По информации ДТЭК, энергетикам оперативно удалось переподключить около 40 тысяч домохозяйств по резервным схемам. В то же время ориентировочно 90 тысяч потребителей все еще остаются без электроснабжения.

В компании отмечают, что ремонтные бригады по всей Одесской области работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрелов и возобновить подачу света людям.

Добавим, что для помощи регионам правительство принимает решение для оптимизации энергопотребления, чтобы высвободить дополнительные объемы электроэнергии.

По информации Главы Одесской ОВА Олега Кипера, на территории Одессы развернут 161 пункт несокрушимости, 356 – в области. Работу еще 18 пунктов обеспечивают ГУНП и ГСЧС.

Также в Одессе усилен выход автобусов на маршруты, которые дублируют движение электротранспорта, а также добавлены три социальных маршрута.

