Временно прекращено водоснабжение в микрорайонах Лузановка и бывшего Котовского в Одессе.

Генераторы не могут обеспечить работу мощных насосных станций.

Вода появится после возобновления электроснабжения.

Техническую воду можно получить из автоцистерн.

Генераторы не справляются

По данным «Инфоксводоканала», из-за обесточивания отдельных объектов предприятия без централизованного водоснабжения остались жители микрорайонов Лузановка и бывшего Котовского.

Добавим, что высоковольтные насосные станции обладают такой мощностью, что автономные генераторы не способны их обеспечить. После того как энергетики возобновят централизованное электроснабжение, подача воды будет возобновлена.

Уже с 9:00 будут работать автоцистерны с технической водой по следующим адресам:

бульв. Десантный, 14 — возле ЗАГСа Пересыпского района,

ул. Праведников мира — Слободской рынок

ул. Лузановская, 67 — возле офиса УК «Клевер»

ул. Жолио-Кюри, 26

ул. Черноморского казачества, 95 – возле ЖКС «Пересыпский»

ул. Марсельская, 9 – возле супермаркета «Таврия В»

ул. Крымская, 82

ул. Владислава Бувалкина (Бочарова), 1 – во дворе

ул. Героев обороны Одессы (Героев Сталинграда), 82 – возле детской площадки

ул. Ярослава Баиса (Высоцкого), 5/1

ул. Академика Заболотного, 12

Справки по телефонам: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

