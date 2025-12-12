Ключевые моменты:
- Временно прекращено водоснабжение в микрорайонах Лузановка и бывшего Котовского в Одессе.
- Генераторы не могут обеспечить работу мощных насосных станций.
- Вода появится после возобновления электроснабжения.
- Техническую воду можно получить из автоцистерн.
Генераторы не справляются
По данным «Инфоксводоканала», из-за обесточивания отдельных объектов предприятия без централизованного водоснабжения остались жители микрорайонов Лузановка и бывшего Котовского.
Добавим, что высоковольтные насосные станции обладают такой мощностью, что автономные генераторы не способны их обеспечить. После того как энергетики возобновят централизованное электроснабжение, подача воды будет возобновлена.
Уже с 9:00 будут работать автоцистерны с технической водой по следующим адресам:
- бульв. Десантный, 14 — возле ЗАГСа Пересыпского района,
- ул. Праведников мира — Слободской рынок
- ул. Лузановская, 67 — возле офиса УК «Клевер»
- ул. Жолио-Кюри, 26
- ул. Черноморского казачества, 95 – возле ЖКС «Пересыпский»
- ул. Марсельская, 9 – возле супермаркета «Таврия В»
- ул. Крымская, 82
- ул. Владислава Бувалкина (Бочарова), 1 – во дворе
- ул. Героев обороны Одессы (Героев Сталинграда), 82 – возле детской площадки
- ул. Ярослава Баиса (Высоцкого), 5/1
- ул. Академика Заболотного, 12
Справки по телефонам: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).
Напомним, в Одессе ограничили движение трамваев и троллейбусов: перечень маршрутов.
Спросить AI: