Ключевые моменты:

Еще один субботник прошел в Одессе 22 ноября в рамках «месячника чистоты».

К работам подключились около 7,3 тыс. сотрудников мэрии и коммунальных структур.

Убирали 65 локаций: парки, дворы, побережье, общественные пространства.

Одесситы в соцсетях жалуются на «добровольно-принудительный» характер участия.

Как отчитались в пресс-службе ГВА, к работам присоединились около 7300 сотрудников одесской мэрии, ее коммунальных предприятий и учреждений, совместно убиравших 65 локаций во всех районах города.

«Приводили в порядок парки и скверы, дворы, побережье и общественные просторы. Очищали территории от листьев, веток, мусора, благоустраивали зеленые зоны и убирали стихийные засоры», – рассказали в мэрии.

Напомним, первый крупный субботник в рамках «месячника чистоты» в Одессе состоялся 1 ноября. Тогда в мэрии отчитались об участии в субботнике более 6,5 тысяч сотрудников городских структур.

В то же время в соцсетях одесситы писали о «добровольной принудиловке» и нарушении трудового законодательства.

