– Совместная работа отвлекает от мыслей о войне, о доме, которого уже нет. Дает ощущение единения с местными жителями и удовлетворение от того, что выпала возможность вместе делать добрые дела, – говорит переселенка из Донецкой области Анна Куплевацкая.

Чистота и порядок наведены в скверах и парках, на детских площадках и возле собственных домов, на берегах реки Кодыма и Зозулька.

А школьники Чернеченской гимназии, которые присоединились к субботнику, радовались не только участию в наведении порядка и красоты в своем селе, но и вкусностями, которые получили от Светланы Белоус – старосты старостинского округа №4.

– Толока – это не просто ответственность за окружающую среду, за город или село, в котором живем. Это уважение к нашим украинским традициям, – отметила жительница Балты Валентина Скрипник.

