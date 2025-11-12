Ключевые моменты:

12 ноября ожидается магнитная буря класса G3–G4 — одна из самых сильных по шкале.

Пик активности — с 3:00 до 9:00 утра, возмущения магнитосферы возможны с 11 по 13 ноября.

Специалисты советуют больше отдыхать, пить воду и избегать стресса.

Сильная магнитная буря 12 ноября: что ожидается

По данным сайта meteoprog, в среду, 12 ноября, Земля столкнется с мощной солнечной активностью. Геомагнитное поле колеблется от нестабильного до уровня сильного шторма. Возможна буря уровня G3–G4 — это высокий показатель по пятибалльной шкале. К-индекс достигнет 7,3 (красный уровень), что свидетельствует о сильных возмущениях магнитосферы.

Первые признаки активности фиксировались еще 11 ноября, а последствия могут ощущаться до 13 ноября. Вероятность малой бури — 35%, большой — также 35%.

Вас также может заинтересовать: Что не так с солью в Одессе: как выбрать ее для консервации и почему «взрываются» закрутки

Как магнитная буря повлияет на здоровье

Магнитные бури такого уровня могут вызвать ухудшение самочувствия, скачки давления, слабость и раздражительность. Особенно уязвимы пожилые, метеозависимые и люди с хроническими сердечно-сосудистыми проблемами.

Чтобы пережить бурю без последствий, специалисты рекомендуют:

избегать стрессов и физических перегрузок;

соблюдать режим сна;

больше бывать на свежем воздухе;

пить достаточно чистой воды;

сократить время перед экранами — это снижает нагрузку на нервную систему.

Кроме влияния на человека, буря может вызвать сбои в радиосвязи, энергосистемах и повлиять на миграцию птиц и животных.