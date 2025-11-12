Ключевые моменты:
- 12 ноября ожидается магнитная буря класса G3–G4 — одна из самых сильных по шкале.
- Пик активности — с 3:00 до 9:00 утра, возмущения магнитосферы возможны с 11 по 13 ноября.
- Специалисты советуют больше отдыхать, пить воду и избегать стресса.
Сильная магнитная буря 12 ноября: что ожидается
По данным сайта meteoprog, в среду, 12 ноября, Земля столкнется с мощной солнечной активностью. Геомагнитное поле колеблется от нестабильного до уровня сильного шторма. Возможна буря уровня G3–G4 — это высокий показатель по пятибалльной шкале. К-индекс достигнет 7,3 (красный уровень), что свидетельствует о сильных возмущениях магнитосферы.
Первые признаки активности фиксировались еще 11 ноября, а последствия могут ощущаться до 13 ноября. Вероятность малой бури — 35%, большой — также 35%.
Вас также может заинтересовать: Что не так с солью в Одессе: как выбрать ее для консервации и почему «взрываются» закрутки
Как магнитная буря повлияет на здоровье
Магнитные бури такого уровня могут вызвать ухудшение самочувствия, скачки давления, слабость и раздражительность. Особенно уязвимы пожилые, метеозависимые и люди с хроническими сердечно-сосудистыми проблемами.
Чтобы пережить бурю без последствий, специалисты рекомендуют:
- избегать стрессов и физических перегрузок;
- соблюдать режим сна;
- больше бывать на свежем воздухе;
- пить достаточно чистой воды;
- сократить время перед экранами — это снижает нагрузку на нервную систему.
Кроме влияния на человека, буря может вызвать сбои в радиосвязи, энергосистемах и повлиять на миграцию птиц и животных.