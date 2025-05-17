одеса куяльник

Зоны заповедные и рекреационные

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Указ о создании Национального парка «Куяльницкий» был подписан 1 января 2022 года. Но фактически нацпарк начал свое существование совсем недавно. Его администрация сформировалась только в октябре прошлого года. Причина, нам кажется, в банальном отсутствии средств. И сегодня нацпарк финансируется, мягко говоря, «по остаточному принципу».

— Территория нашего парка охватывает 10800 гектаров, — рассказал начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Олег Деркач, — хотя сначала предполагалось около 15000 гектаров. Но не все территории удалось согласовать с землевладельцами и землепользователями. В частности, не вошли в состав парка пруды в селе Корсунцы. Их перегородили, перекрыли воду, а пресная вода очень необходима Куяльницкому лиману.

Непосредственно в заповедную зону выведено около 3500 гектаров. Это наиболее отдаленные, менее доступные территории. Строгий режим — как в заповедниках — установлен не везде. На землях других землепользователей и землевладельцев действуют природоохранные ограничения. В частности, они распространяются на территории лузановских прудов, санатория имени Пирогова, принадлежащих Одесскому горсовету.

Границы нацпарка Куяльницкий
Границы нацпарка Куяльницкий

— Мы хотели бы в этой рекреационной зоне сделать наш визит-центр, — говорит директор нацпарка «Куяльницкий» Александр Шестун, — Было бы правильно и интересно, если бы людям, которые проходят здесь лечение и реабилитацию, мы могли рассказывать о парке, проводить образовательные интерактивные лекции. Сюда бы могли приезжать ученые, чтобы исследовать лиман.

Александр Шестун
Александр Шестун

Побеждает «Млечный путь»

Поскольку средства у Минприроды на финансирование Национального природного парка «Куяльницкий» ограничены, его команда сделала ставку на грантовые проекты. И первая же заявка «Чумацкий шлях» на швейцарско-украинский проект «Сплоченность и региональное развитие Украины», UCORD — победила.

— Мы подали совместную заявку вместе с тремя общинами: Красносельской, Усатовской и Ивановской. Также в ней приняли участие четыре общественные организации, — рассказывает менеджер проект-офиса нацпарка Дмитрий Козонак, — Стоимость проекта — более семи миллионов гривен. Он предусматривает развитие туристической активности на территории общин и парка, помощь в разработке проекта организации его территории.

Дмитрий Козонак
Дмитрий Козонак

Гонки на Куяльнике теперьпод запретом

Сегодня парк патрулирует служба государственной охраны. Но прежде всего противоправные действия здесь стараются предупредить.

Не секрет, что Куяльник — любимое место экстремалов, которые гоняют там на мотоциклах и машинах. При этом разрушаются склоны лимана, гибнут под колесами ящерицы и змеи.

Джипинг на Куяльнике
Джипинг на Куяльнике
Ящерица из красной книги
Ящерица из красной книги

— Мы мониторим социальные сети — выясняем, кто собирается проводить на территории Куяльника какие-либо фестивали. И вместе с государственной охраной это пресекаем, — рассказывает Александр Шестун, — Один из ярких примеров — компания «Эмералд Моторс», которая собиралась тестировать на Куяльнике автомобили. Мы нашли их в группе, связались, пригласили к нам. После разговора они перенесли тестирование в другое место.

О незаконных действиях джиперов и мотоклубов нацпарк сообщает экологическую прокуратуру. В дальнейшем — будет контролировать свою территорию совместно с Государственной экологической инспекцией. Но, если можно договориться с людьми, лучше не штрафовать без предупреждения, убеждены сотрудники нацпарка.

— Мотоциклисты ремонтируют свои байки в определенных СТО. Я пришел в одну из них. Провел беседу: «кто не спрятался, я не виноват». А за ее результатами будет наблюдать наша охрана, — рассказывает начальник отдела государственной охраны нацпарка Александр Степанов, — У нас есть право на превентивную меру — изъятие транспортных средств.

Согласно изменениям в законе «О природно-заповедном фонде Украины», на территорию нацпарка запрещено заезжать колесным транспортом. Разрешено только на велосипеде. Нарушителю, кроме админпротокола, может быть начислен экологический ущерб в достаточно большом размере.

Морская вода спасает или уничтожает лиман?

Проблем в нацпарке «Куяльницкий» очень много. И, конечно, главная — пересыхание и засоление лимана. <Впадавшая в него река Большой Куяльник практически перестала существовать. Остались только небольшие притоки — например, река Кубанка. К тому же с каждым годом в связи с климатическими изменениями увеличивается испарение воды в лимане. Для того, чтобы поддерживать гидрологический режим и экологическое состояние Куяльника, законсервировать его лечебные грязи, с 2015 года он пополняется морской водой из Одесского залива. Но только, если температура ее не превышает +8°C. В противном случае начинается активное размножение микроскопических водорослей, не свойственных экосистеме лимана.

Утечка морской воды
Утечка морской воды

— Вокруг этого вопроса много спекуляций. Некоторые активисты утверждают, что уникальная экосистема лимана, его лечебные грязи, рапа и минеральные воды уничтожаются загрязненной водой, которую запускают из Одесского залива. Недавно экологическая инспекция взяла пробы этой воды и отчиталась, что в результате лабораторных анализов превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в ней не подтверждено. Хотя, конечно, в Одесском заливе загрязняющие вещества есть, — не скрывает Олег Деркач. — Но если бы не было этой технической системы, то Куяльник превратился бы просто в соленое болото. Потеряны были бы лечебные свойства грязей и рапы. Ведь при контакте с воздухом они окисляются.

Добыча соли и вода из Днестра: что опреснит Куяльник

10 лет назад пополнение лимана морской водой рассматривалось как временная мера. Решение же проблемы обмеления на новом уровне требует больших вложений и совместных усилий. Между тем соленость лимана повышается. Этой весной она составила 240 граммов на литр. Для сохранения лечебных свойств Куяльника она не должна превышать 250 граммов.

— Лечебные свойства грязей не будут теряться. Но для этого необходимо их рассоление, — объясняет Олег Деркач, — Поэтому морская вода решает проблему частично.

Олег Деркач
Олег Деркач

Сегодня рабочая группа научно-технического совета, созданного при нацпарке, рассматривает все возможные варианты спасения лимана. Даже самые смелые и дорогие — все они финансово просчитываются. Один из них — установка фильтров солености при запуске воды из моря.

Еще вариант — добыча соли на Куяльнике. Это приведет к уменьшению ее концентрации в лимане.

Есть проект переброски после доочистки вод Хаджибейского лимана. Предлагают пополнять Куяльник и доочищенными сточными водами, поступающими из Одессы.

Еще одно предложение — переброска воды прямо из Днестра. Технические возможности для этого есть. Вот только проект этот — крайне дорогой. Миллион кубов, который надо залить в лиман, будет стоить 15 миллионов гривен.

— Возможно, это будет комбинированный проект, — считает Олег Деркач, — Можно также восстановить свободное течение реки Кубанки. И она тоже будет частично снабжать лиман пресной водой.

Кто уберет свалки с берегов лимана?

Еще одна из приоритетных проблем — ликвидация свалок, которые образовывались здесь годами.

— Мы обследовали побережье Куяльницкого лимана и составили карту свалок, — рассказывает Олег Деркач, — Честно говоря, увидели ужасную картину. На землях горсовета — лузановских прудах — тысячи тонн мусора промышленного, бытового. Если восстановление гидрологического режима — дело будущего, то уборка мусора — вполне реальное сегодня. Если мы ликвидируем свалки, это будет наш первый реальный успех.

Свалка на Куяльнике
Свалка на Куяльнике

Первой инициировала уборку мусора Красносельская громада. И сейчас там идеально чистые берега.

Убирает Красносельская община
Убирает Красносельская община

— Громады сейчас — это наши глаза. И мы с ними очень классно смогли сработаться, — говорит Александр Шестун.

В то же время призыв нацпарка в социальных сетях принять участие в уборке не у всех вызвал однозначную реакцию.

— Некоторые писали, что мы делаем работу коммунальных предприятий, — рассказывает директор нацпарка, — Пусть работает ваша охрана: штрафует тех, кто выбрасывает мусор. Но давайте сейчас не будем разбираться, кто это сделал. Вместе уберем этот мусор. Но если повторится — наша охрана вместе с полицией, экологической инспекцией, вас оштрафуют. Я предупредил каждую общину, потом не обижайтесь. Сейчас мы запускаем большую программу по сбору мусора. Привлекаем к этому всех — департаменты экологии города и области, коммунальные предприятия, общины, граничащие с нацпарком, бизнес, который хочет помочь. Нужны экскаваторы, машины. И, конечно, определить, куда мусор вывозить. Если мы не сможем здесь убрать — вообще, о чем можно говорить? Есть большое желание вылечить Куяльник, чтобы он мог лечить людей.

Асоціація “Незалежні регіональні видавці України”

Здійснено за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України” та Amediastiftelsen в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів.

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