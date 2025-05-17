Зоны заповедные и рекреационные

Указ о создании Национального парка «Куяльницкий» был подписан 1 января 2022 года. Но фактически нацпарк начал свое существование совсем недавно. Его администрация сформировалась только в октябре прошлого года. Причина, нам кажется, в банальном отсутствии средств. И сегодня нацпарк финансируется, мягко говоря, «по остаточному принципу».

— Территория нашего парка охватывает 10800 гектаров, — рассказал начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Олег Деркач, — хотя сначала предполагалось около 15000 гектаров. Но не все территории удалось согласовать с землевладельцами и землепользователями. В частности, не вошли в состав парка пруды в селе Корсунцы. Их перегородили, перекрыли воду, а пресная вода очень необходима Куяльницкому лиману.

Непосредственно в заповедную зону выведено около 3500 гектаров. Это наиболее отдаленные, менее доступные территории. Строгий режим — как в заповедниках — установлен не везде. На землях других землепользователей и землевладельцев действуют природоохранные ограничения. В частности, они распространяются на территории лузановских прудов, санатория имени Пирогова, принадлежащих Одесскому горсовету.

Границы нацпарка Куяльницкий

— Мы хотели бы в этой рекреационной зоне сделать наш визит-центр, — говорит директор нацпарка «Куяльницкий» Александр Шестун, — Было бы правильно и интересно, если бы людям, которые проходят здесь лечение и реабилитацию, мы могли рассказывать о парке, проводить образовательные интерактивные лекции. Сюда бы могли приезжать ученые, чтобы исследовать лиман.

Александр Шестун

Побеждает «Млечный путь»

Поскольку средства у Минприроды на финансирование Национального природного парка «Куяльницкий» ограничены, его команда сделала ставку на грантовые проекты. И первая же заявка «Чумацкий шлях» на швейцарско-украинский проект «Сплоченность и региональное развитие Украины», UCORD — победила.

— Мы подали совместную заявку вместе с тремя общинами: Красносельской, Усатовской и Ивановской. Также в ней приняли участие четыре общественные организации, — рассказывает менеджер проект-офиса нацпарка Дмитрий Козонак, — Стоимость проекта — более семи миллионов гривен. Он предусматривает развитие туристической активности на территории общин и парка, помощь в разработке проекта организации его территории.

Дмитрий Козонак

Гонки на Куяльнике теперьпод запретом

Сегодня парк патрулирует служба государственной охраны. Но прежде всего противоправные действия здесь стараются предупредить.

Не секрет, что Куяльник — любимое место экстремалов, которые гоняют там на мотоциклах и машинах. При этом разрушаются склоны лимана, гибнут под колесами ящерицы и змеи.

Джипинг на Куяльнике

Ящерица из красной книги

— Мы мониторим социальные сети — выясняем, кто собирается проводить на территории Куяльника какие-либо фестивали. И вместе с государственной охраной это пресекаем, — рассказывает Александр Шестун, — Один из ярких примеров — компания «Эмералд Моторс», которая собиралась тестировать на Куяльнике автомобили. Мы нашли их в группе, связались, пригласили к нам. После разговора они перенесли тестирование в другое место.

О незаконных действиях джиперов и мотоклубов нацпарк сообщает экологическую прокуратуру. В дальнейшем — будет контролировать свою территорию совместно с Государственной экологической инспекцией. Но, если можно договориться с людьми, лучше не штрафовать без предупреждения, убеждены сотрудники нацпарка.

— Мотоциклисты ремонтируют свои байки в определенных СТО. Я пришел в одну из них. Провел беседу: «кто не спрятался, я не виноват». А за ее результатами будет наблюдать наша охрана, — рассказывает начальник отдела государственной охраны нацпарка Александр Степанов, — У нас есть право на превентивную меру — изъятие транспортных средств.

Согласно изменениям в законе «О природно-заповедном фонде Украины», на территорию нацпарка запрещено заезжать колесным транспортом. Разрешено только на велосипеде. Нарушителю, кроме админпротокола, может быть начислен экологический ущерб в достаточно большом размере.

Морская вода спасает или уничтожает лиман?

Проблем в нацпарке «Куяльницкий» очень много. И, конечно, главная — пересыхание и засоление лимана. <Впадавшая в него река Большой Куяльник практически перестала существовать. Остались только небольшие притоки — например, река Кубанка. К тому же с каждым годом в связи с климатическими изменениями увеличивается испарение воды в лимане. Для того, чтобы поддерживать гидрологический режим и экологическое состояние Куяльника, законсервировать его лечебные грязи, с 2015 года он пополняется морской водой из Одесского залива. Но только, если температура ее не превышает +8°C. В противном случае начинается активное размножение микроскопических водорослей, не свойственных экосистеме лимана.

Утечка морской воды

— Вокруг этого вопроса много спекуляций. Некоторые активисты утверждают, что уникальная экосистема лимана, его лечебные грязи, рапа и минеральные воды уничтожаются загрязненной водой, которую запускают из Одесского залива. Недавно экологическая инспекция взяла пробы этой воды и отчиталась, что в результате лабораторных анализов превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в ней не подтверждено. Хотя, конечно, в Одесском заливе загрязняющие вещества есть, — не скрывает Олег Деркач. — Но если бы не было этой технической системы, то Куяльник превратился бы просто в соленое болото. Потеряны были бы лечебные свойства грязей и рапы. Ведь при контакте с воздухом они окисляются.

Добыча соли и вода из Днестра: что опреснит Куяльник

10 лет назад пополнение лимана морской водой рассматривалось как временная мера. Решение же проблемы обмеления на новом уровне требует больших вложений и совместных усилий. Между тем соленость лимана повышается. Этой весной она составила 240 граммов на литр. Для сохранения лечебных свойств Куяльника она не должна превышать 250 граммов.

— Лечебные свойства грязей не будут теряться. Но для этого необходимо их рассоление, — объясняет Олег Деркач, — Поэтому морская вода решает проблему частично.

Олег Деркач

Сегодня рабочая группа научно-технического совета, созданного при нацпарке, рассматривает все возможные варианты спасения лимана. Даже самые смелые и дорогие — все они финансово просчитываются. Один из них — установка фильтров солености при запуске воды из моря.

Еще вариант — добыча соли на Куяльнике. Это приведет к уменьшению ее концентрации в лимане.

Есть проект переброски после доочистки вод Хаджибейского лимана. Предлагают пополнять Куяльник и доочищенными сточными водами, поступающими из Одессы.

Еще одно предложение — переброска воды прямо из Днестра. Технические возможности для этого есть. Вот только проект этот — крайне дорогой. Миллион кубов, который надо залить в лиман, будет стоить 15 миллионов гривен.

— Возможно, это будет комбинированный проект, — считает Олег Деркач, — Можно также восстановить свободное течение реки Кубанки. И она тоже будет частично снабжать лиман пресной водой.

Кто уберет свалки с берегов лимана?

Еще одна из приоритетных проблем — ликвидация свалок, которые образовывались здесь годами.

— Мы обследовали побережье Куяльницкого лимана и составили карту свалок, — рассказывает Олег Деркач, — Честно говоря, увидели ужасную картину. На землях горсовета — лузановских прудах — тысячи тонн мусора промышленного, бытового. Если восстановление гидрологического режима — дело будущего, то уборка мусора — вполне реальное сегодня. Если мы ликвидируем свалки, это будет наш первый реальный успех.

Свалка на Куяльнике

Первой инициировала уборку мусора Красносельская громада. И сейчас там идеально чистые берега.

Убирает Красносельская община

— Громады сейчас — это наши глаза. И мы с ними очень классно смогли сработаться, — говорит Александр Шестун.

В то же время призыв нацпарка в социальных сетях принять участие в уборке не у всех вызвал однозначную реакцию.

— Некоторые писали, что мы делаем работу коммунальных предприятий, — рассказывает директор нацпарка, — Пусть работает ваша охрана: штрафует тех, кто выбрасывает мусор. Но давайте сейчас не будем разбираться, кто это сделал. Вместе уберем этот мусор. Но если повторится — наша охрана вместе с полицией, экологической инспекцией, вас оштрафуют. Я предупредил каждую общину, потом не обижайтесь. Сейчас мы запускаем большую программу по сбору мусора. Привлекаем к этому всех — департаменты экологии города и области, коммунальные предприятия, общины, граничащие с нацпарком, бизнес, который хочет помочь. Нужны экскаваторы, машины. И, конечно, определить, куда мусор вывозить. Если мы не сможем здесь убрать — вообще, о чем можно говорить? Есть большое желание вылечить Куяльник, чтобы он мог лечить людей.

Здійснено за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України” та Amediastiftelsen в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів.

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