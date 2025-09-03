Ключевые моменты:
- Завтра, 4 сентября 2025, в Одессе пройдет День профилактики кожи для взрослых и детей;
- Все желающие смогут пройти осмотр на предмет выявления заболеваний кожи и получить рекомендации врачей;
- Адреса и график проведения осмотров.
Профилактическая акция организована при поддержке Департамента здравоохранения Одесского городского совета и Одесского центра здоровья, сообщает пресс-служба мэрии города.
Адреса и график проведения профилактических осмотров кожи 4 сентября
Для взрослых:
Центр первичной медико-санитарной помощи №2
осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по адресам:
- пер. Обсерваторный, 8;
- ул. Добровольцев, 26;
- ул. Сегедская, 16;
- ул. Пастера, 56;
- ул. Базарная, 77.
Центр первичной медико-санитарной помощи №3
осмотры семейными врачами с 8:00 до 19:00 по адресам:
- Фонтанская дор., 30/32;
- Фонтанская дор., 110;
- ул. Семьи Глодан, 63/1;
- пер. Рислинга, 9;
- ул. Научная, 48/1;
- Люстдорфская дор., 170;
- ул. Ефима Геллера, 43.
Читайте также: Гусиная кожа: симптомы и способы лечения фолликулярного гиперкератоза
Центр первичной медико-санитарной помощи №4
осмотры семейными врачами с 8:00 до 18:00 по адресам:
- ул. Левитана, 62, 2-й этаж;
- ул. Академика Филатова, 7а, 2-й этаж.
Центр первичной медико-санитарной помощи №5
осмотры семейными врачами с 9:00 до 19:00 по адресам:
- ул. Семена Палия, 83/1;
- ул. Семена Палия, 88;
- ул. Академика Заболотного, 41а;
- ул. Академика Заболотного, 58;
- ул. Академика Заболотного, 59/1;
- ул. Давида Ойстраха, 7;
- просп. Князя Владимира Великого, 159.
Центр первичной медико-санитарной помощи №16
осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по адресам :
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1;
- ул. Житомирская, 2;
- ул. Ефима Фесенко, 11;
- ул. Бугаевская, 46;
- ул. Болгарская, 38, 3 этаж.
Центр первичной медико-санитарной помощи №18
осмотры семейными врачами с 9:00 до 16:00 по адресам:
- ул. Героев обороны Одессы, 1-й этаж, кабинет №6;
- ул. Атамана Чепиги, 54, 1-й этаж, кабинет №223;
- ул. Торговая, 29/31, 4-й этаж, кабинет №404.
Консультативно-диагностический центр №6
- ул. Добровольцев, 26-й, 4-й этаж, кабинет дерматолога № 403, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Консультативно-диагностический центр №20 – ул. Левитана, 62:
- 4-й этаж, кабинет дерматолога № 446 – с 10:00 до 13:30 и с 15:00 до 18:30;
- 6-й этаж, кабинеты дерматологов № 688 – с 13:00 до 17:30; № 689 – с 10:00 до 12:00.
Консультативно-диагностический центр №29
- ул. Академика Заболотного, 13а, 1-й этаж, кабинеты дерматологов: № 10 – с 8:00 до 17:00; № 11 – с 10:00 до 15:00; № 16 – с 8:00 до 16:00; осмотр семейными врачами — кабинет № 6, с 8:00 до 14:00;
- ул. Академика Заболотного, 32а, осмотры семейными врачами: 1-й этаж, кабинет № 10 — с 8:00 до 14:00; 2-й этаж, кабинет №12а — с 8:00 до 19:00; кабинет №12б — с 14:00 до 17:00.
Городская клиническая больница №1, консультативно-диагностические отделения:
- ул. Болгарская, 38, 1-й этаж, кабинет дерматолога № 119 – с 8:00 до 11:00 и с 12:00 до 17:00;
- ул. Житомирская, 2, 2-й этаж, кабинет дерматолога № 217 — с 8:00 до 14:00.
Вы также можете узнать: Родные родинки: 5 мифов и 4 факта
Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника
- ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, кабинет №3, с 12:30 до 16:00.
Городская клиническая больница №10, консультативно-диагностический центр
- ул. Алексея Вадатурского, 61-й, 2-й этаж, кабинет дерматолога № 10, с 9:00 до 14:30.
Городская клиническая больница №11, консультативно-диагностический центр
- ул. Виталия Нестеренко, 5г, 2-й этаж, кабинет дерматолога №28, с 9:00 до 13:00.
Для детей:
Детская городская поликлиника № 1 – осмотры педиатрами с 9:00 до 17:00 по адресам:
- ул. Праведников мира, 36; ул. Атамана Чепиги, 54.
Детская городская поликлиника № 2 – осмотры педиатрами с 9:00 до 19:00 по адресам:
- ул. Владислава Бувалкина, 59;
- просп. Князя Владимира Великого, 67.
Детская городская поликлиника № 3 – осмотры педиатрами с 8:00 до 20:00 по адресам:
- ул. Еврейская, 11;
- ул. Павла Зеленого, 14/16.
Детская городская поликлиника № 4 – осмотры педиатрами с 9:00 до 19:00 по адресу:
- ул. Добровольцев, 26.
Детская городская поликлиника № 5 – осмотры педиатрами с 8:00 до 20:00 по адресу:
- ул. Евгения Танцюры, 80.
По теме: Детские сопли и их «друзья»: ЛОР объясняет, как не залечить ребенка
Детская городская поликлиника №6
- ул. Академика Филатова, 7а, осмотр врачами-педиатрами и семейными врачами – с 8:00 до 19:00; кабинет детского дерматолога № 5, 1-й этаж – с 8:00 до 13:00.
Детская городская поликлиника № 7 – осмотры педиатрами с 9:00 до 17:00 по адресам:
- ул. Старопортофранковская, 46;
- ул. Ефима Фесенко, 11;
- ул. Бугаевская, 46.
Детский консультативно диагностический центр им. академика Б.Я. Резника
- ул. Всеволода Змиенко, 10, 1-й этаж, кабинет детского дерматолога № 6 – с 9:30 до 16:00.