Ключевые моменты:

Завтра, 4 сентября 2025, в Одессе пройдет День профилактики кожи для взрослых и детей;

Все желающие смогут пройти осмотр на предмет выявления заболеваний кожи и получить рекомендации врачей;

Адреса и график проведения осмотров.

Профилактическая акция организована при поддержке Департамента здравоохранения Одесского городского совета и Одесского центра здоровья, сообщает пресс-служба мэрии города.

Адреса и график проведения профилактических осмотров кожи 4 сентября

Для взрослых:

Центр первичной медико-санитарной помощи №2

осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по адресам:

пер. Обсерваторный, 8;

ул. Добровольцев, 26;

ул. Сегедская, 16;

ул. Пастера, 56;

ул. Базарная, 77.

Центр первичной медико-санитарной помощи №3

осмотры семейными врачами с 8:00 до 19:00 по адресам:

Фонтанская дор., 30/32;

Фонтанская дор., 110;

ул. Семьи Глодан, 63/1;

пер. Рислинга, 9;

ул. Научная, 48/1;

Люстдорфская дор., 170;

ул. Ефима Геллера, 43.

Центр первичной медико-санитарной помощи №4

осмотры семейными врачами с 8:00 до 18:00 по адресам:

ул. Левитана, 62, 2-й этаж;

ул. Академика Филатова, 7а, 2-й этаж.

Центр первичной медико-санитарной помощи №5

осмотры семейными врачами с 9:00 до 19:00 по адресам:

ул. Семена Палия, 83/1;

ул. Семена Палия, 88;

ул. Академика Заболотного, 41а;

ул. Академика Заболотного, 58;

ул. Академика Заболотного, 59/1;

ул. Давида Ойстраха, 7;

просп. Князя Владимира Великого, 159.

Центр первичной медико-санитарной помощи №16

осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по адресам :

ул. Ивана и Юрия Лип, 1;

ул. Житомирская, 2;

ул. Ефима Фесенко, 11;

ул. Бугаевская, 46;

ул. Болгарская, 38, 3 этаж.

Центр первичной медико-санитарной помощи №18

осмотры семейными врачами с 9:00 до 16:00 по адресам:

ул. Героев обороны Одессы, 1-й этаж, кабинет №6;

ул. Атамана Чепиги, 54, 1-й этаж, кабинет №223;

ул. Торговая, 29/31, 4-й этаж, кабинет №404.

Консультативно-диагностический центр №6

ул. Добровольцев, 26-й, 4-й этаж, кабинет дерматолога № 403, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Консультативно-диагностический центр №20 – ул. Левитана, 62:

4-й этаж, кабинет дерматолога № 446 – с 10:00 до 13:30 и с 15:00 до 18:30;

6-й этаж, кабинеты дерматологов № 688 – с 13:00 до 17:30; № 689 – с 10:00 до 12:00.

Консультативно-диагностический центр №29

ул. Академика Заболотного, 13а, 1-й этаж, кабинеты дерматологов: № 10 – с 8:00 до 17:00; № 11 – с 10:00 до 15:00; № 16 – с 8:00 до 16:00; осмотр семейными врачами — кабинет № 6, с 8:00 до 14:00;

ул. Академика Заболотного, 32а, осмотры семейными врачами: 1-й этаж, кабинет № 10 — с 8:00 до 14:00; 2-й этаж, кабинет №12а — с 8:00 до 19:00; кабинет №12б — с 14:00 до 17:00.

Городская клиническая больница №1, консультативно-диагностические отделения:

ул. Болгарская, 38, 1-й этаж, кабинет дерматолога № 119 – с 8:00 до 11:00 и с 12:00 до 17:00;

ул. Житомирская, 2, 2-й этаж, кабинет дерматолога № 217 — с 8:00 до 14:00.

Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника

ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, кабинет №3, с 12:30 до 16:00.

Городская клиническая больница №10, консультативно-диагностический центр

ул. Алексея Вадатурского, 61-й, 2-й этаж, кабинет дерматолога № 10, с 9:00 до 14:30.

Городская клиническая больница №11, консультативно-диагностический центр

ул. Виталия Нестеренко, 5г, 2-й этаж, кабинет дерматолога №28, с 9:00 до 13:00.

Для детей:

Детская городская поликлиника № 1 – осмотры педиатрами с 9:00 до 17:00 по адресам:

ул. Праведников мира, 36; ул. Атамана Чепиги, 54.

Детская городская поликлиника № 2 – осмотры педиатрами с 9:00 до 19:00 по адресам:

ул. Владислава Бувалкина, 59;

просп. Князя Владимира Великого, 67.

Детская городская поликлиника № 3 – осмотры педиатрами с 8:00 до 20:00 по адресам:

ул. Еврейская, 11;

ул. Павла Зеленого, 14/16.

Детская городская поликлиника № 4 – осмотры педиатрами с 9:00 до 19:00 по адресу:

ул. Добровольцев, 26.

Детская городская поликлиника № 5 – осмотры педиатрами с 8:00 до 20:00 по адресу:

ул. Евгения Танцюры, 80.

Детская городская поликлиника №6

ул. Академика Филатова, 7а, осмотр врачами-педиатрами и семейными врачами – с 8:00 до 19:00; кабинет детского дерматолога № 5, 1-й этаж – с 8:00 до 13:00.

Детская городская поликлиника № 7 – осмотры педиатрами с 9:00 до 17:00 по адресам:

ул. Старопортофранковская, 46;

ул. Ефима Фесенко, 11;

ул. Бугаевская, 46.

Детский консультативно диагностический центр им. академика Б.Я. Резника