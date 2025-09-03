Ключевые моменты:

Ироничный портрет Трампа. Автор сравнивает его стиль поведения с «боем пьяницы» и игрой опытного картёжника, намекая на непредсказуемость и хитрость его решений.



Амбиции на Нобеля. В тексте описывается, как Трамп, по мнению автора, фактически намекает на своё желание получить Нобелевскую премию мира, звоня норвежским чиновникам и поднимая эту тему между прочим.



Парадоксы самой премии. Автор напоминает, что премию мира основал изобретатель динамита Альфред Нобель, и приводит примеры противоречивых лауреатов — от Обамы до Киссинджера.



Украинский взгляд. Автор подчёркивает: если Трамп хочет стать настоящим лауреатом, он должен не только «гасить» конфликты, но и помочь Украине, восстановив авторитет США как гаранта мирового порядка.

Есть, оказывается, на Земле люди, которые понимают, что хочет Дональд Трамп! Разумеется, автор этих строк — рядовой украинский обыватель — не состоит в весьма редких рядах этих счастливчиков. Манера его речей и поступков напомнили о видеозалах конца 1980-х, где, сидя на табуреточках, мы открывали для себя мир восточных единоборств из китайского Шаолиня.

Помню стиль журавля, обезьяны, а вот Трамп мне напомнил стиль пьяницы. Боец стоит, шатаясь, варнякает что-то, машет руками, как-будто у него в крови 2 промилле алкоголя при норме 0,2. А потом вдруг — неожиданное телодвижение, и его визави уже «отдыхает» на полу.

Короче, Дональд Фредович — тот ещё игрок. В его любимых гольфе и американском футболе я — ни бум-бум. Но почему-то мне кажется, что человек с фамилией Тrump (с англ. — »козырь») не может не быть картёжником.

В немецком языке слово «Трампф» также означает «козырь» (общеизвестно, что корни у этого президента США — немецкие). Конечно, если он «шпилит», то не в «21», а в тот самый покер, класс игры в который нам показывал киношный Джеймс Бонд.

Профессиональный игрок там ведет себя так, чтобы его опонент перестал понимать его намерения. Трамп, бесспорно, настолько высокопрофессиональный картежник, что его не понимают мало того, что оппоненты, так еще и те, с кем он играет «на одну руку».

Скажу больше, остается лишь надеяться, что он сам понимает, чего он добивается. То Гренландию ему «вынь и полож», то он о ней забыл. Потом Канаду «проглотить» ему приспичило, Панамский канал «взад возвернуть» — и о них забыл. Непонятный какой-то диагноз…

Лишь одно однозначно понятно: он не то, что хочет — он буквально мечтает стать лауреатом Нобелевской премии мира! Недавно, сообщило множество мировых СМИ, бывший генсек НАТО, а ныне министр финансов Норвегии Столтенберг идет себе мирно по родному Осло, с «ослянами» раскланивается, и тут, как гром с ясного неба, телефонный звонок.

Как здрасьте — вдруг Дональд Фредович. Распросил, для приличия, что-то там по тарифам, но ведь, как мудро отметил киношный Штирлиц — запоминается в разговоре последняя фраза. Именно в конце разговора Трамп перешел к теме Нобелевской премии мира. Мол, туда-сюда, фафа-ляля, просто интересуюсь. Швеция — то рядом, они с Норвегией типа «близнецы- братья», а ведь именно в Швеции «раздают» эти премии. Вот он и «намякивает».

Господи, ну по большому же счету неглупый мужик! Тебе что, деньги понадобились!? Скажи украинцам: «Мені потрібні гроші», и мы в Украине за пару-тройку дней тебе привычно надонатим эту премию. 11 миллионов шведских крон звучит, конечно, серьезно. Но в ваших\ наших долларах — это, как пыль для моряка.

В 2024 году, к примеру, эти 11 миллионов были эквивалентны всего лишь $1,15 млн. На сегодня это порядка 48 млн грн. Полагаю, что, если наличествующие сегодня в Украине наши сограждане скинутся «аж» по 2 грн., то нужная сумма с лихвой соберется.

На доллары мы сегодня не очень богаты, а вот по «двушке» вскладчину — это аж бегом. Сорри, конечно, но бумажные наши «двушки» давно повымирали, так что, не обессудь, это будет 24 миллиона монет общим весом 190 тонн. Забирайте, мистер, пользуйтесь на здоровье.

Как? Мы бы — без проблем! — помогли своей крылатой «Мрией», 250 тонн она могла осилить, да вот беда: тот хмырь болотный, о котором вы иногда говорите «Мы с ним ладим», угробил нашу «Мрию». Но у вас свой есть транспортник Си-5 «Супер Гэлакси», целых 122 т поднимает, так что за 2 ходки и заберете свою премию от Украины, мистер Трамп. Хорошая сделка.

Что-что, документик бы выписать? Нет, дружище, люлей оркам иногда выписать — это мы можем, а вот нобелевский документ — это уж прости. Что, не в деньгах счастье, и даже не в их количестве? Понимаю: если у человека, по оценке агентства Блумберг на начало 2025 года есть более $ 7 миллиардов, то какой-то «вшивый» миллион душу уже не греет. Хочется попасть в сонм нобелевских лауреатов.

Сомнительная история Нобелевской премии

А ведь эта премия — парадокс из парадоксов. Этот фонд в 1900 году учредил швед Альфред Нобель, поднакопивший огромные суммы за счет продажи своего изобретения, изменившего жизнь всего человечества. Точнее, не жизнь, а смерть, потому как Нобель изобрел…смертоносный динамит.

Прикольно звучит, не правда ли: премия мира — на деньги от продажи оружия массового уничтожения людей? Так вот, Нобель завещал огромную на то время сумму — 31 млн. крон, чтобы фонд вложил их в ценные бумаги и ежегодно доходы с этого капитала распределял тем, «кто принесет наибольшую пользу человечеству».

Выдается премия в разных отраслях. Если говорить о вожделенной премии мира, то с 1901-го по 2023-й годы её получили 111 человек и штук 30 разных организаций. Народ в этом списке, понятно, разномастный. К примеру, в 1901 году — это Анри Дюнан, основатель того самого Красного Креста, который во многих нынешних ситуациях в Украине, как раньше говорили, «ни в профсоюз, ни в Красную Армию».

В 1975-м — правозащитник Андрей Сахаров. В 1979-м — Агнесса Бояджиу, больше известная как Мать Тереза. В 1990 году — наш «Мишка МеченыЙ», больше известный как Михаил Горбачев. В 2009 году… Барак Обама — «за усилия по укреплению международной дипломатии», прости, господи.

Да-да, это тот самый президент США, который, сосредоточенно ковыряясь в носу, «дипломатично» наблюдал, как путлер отжал у нас Крым. Я даже не помню, высказал ли тогда этот лауреат озабоченность. Этот Барак, кстати, был 4-м из президентов США, получивших Нобелевскую премию мира.

Первым в 1906 году стал Теодор Рузвельт «за посредничество в заключении Портсмутского мирного договора между россией и Японией». Вторым, в 1919-м — Вудро Вильсон «за создание Лиги наций после Первой мировой войны». Лига наций, напомню вкратце, это та контора, которая, показав свою никчемность, сдулась после Второй мировой. На её месте появилась ООН, которая уже много лет, а особенно в ходе нынешней агрессии рашкостана против Украины, как и предшественница, тоже демонстрирует свою импотенцию и никчемность.

Наверное, именно поэтому Кофи Анан — генсек ООН из Ганы — в 2001 году тоже получил Нобелевскую премию мира. А в списке премированных президентов США третьим стал Джимми Картер (2002 год, за миротворческую деятельность). Ну и 4-й, как сказано выше — Обама.

Кстати, есть «мирные» лауреаты и среди американских политиков рангом чуть ниже. К примеру, там Джордж Маршалл, госсекретарь, 1953 год, автор всемирно известного «Плана Маршалла». И Генри Киссинджер, госсекретарь, 1973 год, за соглашение о прекращении огня во Вьетнаме.

Это же Люди, ставшие частью планетарной Истории! Ну и как после этого Трампу не стремиться попасть в их ряды!? Формулировка уже готова: на недавней встрече с европейскими лидерами в Белом доме, когда те настаивали на том, чтобы он добился прекращения огня в Украине, Трамп гордо заявил: «Я положил конец шести войнам… все эти соглашения я заключил, даже не упомянув слово „перемирие“».

Уже заслужил? Трамп считает себя великим миротворцем

Ну это вопрос спорный, тут мнения, впрочем, как всегда и везде, расходятся. Есть политологи, есть политолухи, есть эксперты, есть эксперды. И есть разные оценки и участия Трампа в «погашении» конфликтов, и в полной стабилизации ситуаций: Израиль — Иран, Руанда — Конго, Таиланд — Камбоджа, Индия — Пакистан, Сербия — Косово, Египет — Эфиопия, Азербайджан — Армения.

Дело в том, что есть всемирного значения специалист с огромным опытом подливания масла в затухающий огонь — это россия. И ее уши могут торчать в любой из вышеназванных точек планеты. Так что просто «снять сливки» в этих точках тлеющих конфликтов, объявив, что «всё чики-пики, я заслужил Нобелевскую премию мира» — это «не то пальто».

Нет, уважаемый Дональд Трамп, чтобы реально заслужить эту премию, вы должны спасти прежде всего…свою страну. Да-да, я не оговорился. Спасите, отмойте США, они ведь по уши в дерьме! Оно льется на всю вашу страну со страниц Будапештского меморандума.

Ваш предшественник — Клинтон, президент США — не от своего имени, а от имени вашей сверхдержавы подписал Украине гарантии безопасности, уговорив перед этим отдать оружие своей защиты. А когда пришла пора сдержать свое слово, Соединенные Штаты «обделались», спрятавшись в кусты — на глазах у всей планеты!

Да у нас вокзальные наперсточники ведут себя порядочней! У вас, Дональд Фредович, есть шанс войти в Историю, исправив дикие ошибки и Клинтона, изнасиловавшего (та при чем здесь Моника Левински?!) — Украину, и «великого деятеля» Обамы, и вашего «любимого» сонного Джо Байдена.

Только 45-го президента, который перед Байденом, не критикуйте, плиз: если помните, это были вы. Что для этого нужно сделать? Та ничего сложного, Украина вам подскажет. И возвеличите вы с Украиной Америку, вновь подняв её с коленно-локтевой позы в луже до прежнего уровня — сверхдержавы, Гаранта миропорядка, планетарного Шерифа.

И будет вам тогда Нобелевская премия мира — на блюдечке с голубой каемочкой. Да что там та премия… Вдумайтесь: нигде в мире пока нет улицы имени Дональда Трампа. Будет! Обещаю! Хорошая сделка! Сначала в городе-герое Одессе, потом эту идею подхватят и другие города благодарной вам Украины. Если будет, конечно, за что благодарить.

Ваш предшественник и однопартиец президент Рональд Рейган сказал: «Работа президента заключается только в одном — принимать решения». Примите же и вы решение! Единственно правильное. Подсказку вам от президента Финляндии Александра Стубба цитирует «Корреспондент»: «Он единственный, кого путин слушает и, честно говоря, боится». Это о вас, мистер Трамп. ДумайТЕ! И спасибо вам за поздравление в День Независимости и за слова «США уважают вашу борьбу». У нас частенько в таких случаях отвечают: «Хочу бачити, шо чую!»

