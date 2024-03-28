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Гусиная кожа: симптомы и способы лечения фолликулярного гиперкератоза

Гусиная кожа: симптомы и способы лечения фолликулярного гиперкератоза

Каждый из нас периодически сталкивается с «гусиной кожей» — когда от холода или сильного волнения по телу бегут мурашки. Но у некоторых людей участки с «гусиной кожей» присутствуют постоянно. Отчего возникает это состояние, считается ли оно заболеванием и как вернуть коже гладкость, рассказал врач-дерматовенеролог Никита Агафонов.

Что такое «гусиная кожа»

Гусиная кожа — это разговорное название дерматологического заболевания «фолликулярный гиперкератоз», которое выражается в избыточном ороговении кожи в области волосяных фолликулов. Патология возникает в результате нарушения процесса обновления кожи, когда образование новых клеток происходит быстрее, чем слущивание старых.

Наиболее частая локализация гусиной кожи – это плечи, локти, бедра, колени и ягодицы, но специфические бугорки могут появляться и на других частях тела. Чаще гиперкератоз возникает в местах, поддающихся постоянному механическому раздражению или воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. Болезнь обычно обостряется в холодное время года и практически полностью исчезает летом.

Основные причины фолликулярного гиперкератоза

Никита Агафонов. Врач-дерматовенеролог

Никита Агафонов. Врач-дерматовенеролог

Основной причиной возникновения фолликулярного гиперкератоза считается генетическая предрасположенность. При этом провоцирующими факторами могут стать чрезмерная сухость кожи, недостаточная или, наоборот, чрезмерная гигиена с использованием агрессивных очищающих средств, гормональные нарушения, наличие таких хронических заболеваний, как псориаз, сахарный диабет, ихтиоз, атопический дерматит, ревматизм, гепатит.

Запустить механизм развития гусиной кожи также способны стресс, тесная или синтетическая одежда, вредные привычки, травмирование кожи вследствие эпиляции, ожогов и других факторов.

Основные симптомы гусиной кожи

Название «гусиная кожа» заболевание получило из-за своего основного симптома: безболезненных мелких бугорков, возникающих в основании волосяных фолликулов на определенном участке кожи. Высыпания могут быть телесного, желтоватого или красноватого оттенка. На ощупь пораженные участки кожи напоминают наждачную бумагу.

Кроме того, фолликулярный гиперкератоз сопровождается повышенным огрубением и сухостью кожных покровов, иногда – шелушением и зудом. Также в пользу этого диагноза говорит сезонное обострение патологического процесса, образование сыпи при низкой влажности или резких перепадах температуры воздуха.

Как лечится фолликулярный гиперкератоз

Диагностированием и лечением заболевания занимается врач-дерматолог, но иногда необходимы дополнительные консультации таких специалистов, как аллерголог, эндокринолог, ревматолог, диетолог.

Фолликулярный гиперкератоз не несет угрозы здоровью и является больше эстетической проблемой. Поэтому основные задачи лечения — это улучшение общего состояния кожного покрова, устранение косметического дефекта, профилактика возникновения кожных инфекций и воспалений. Для этого применяются увлажняющие и отшелушивающие средства с мочевиной, молочной, гликолевой, азелаиновой и салициловой кислотами, прием витаминных комплексов. В связи с хроническим течением заболевания терапия обычно проводится в течение длительного времени.

Профилактика и самолечение

Для эффективности лечения и профилактики обострений фолликулярного гиперкератоза необходимо изменить образ жизни:

  • будьте физически активны;
  • увлажняйте воздух в квартире;
  • не злоупотребляйте загаром, летом обязательно пользуйтесь солнцезащитными средствами;
  • не принимайте душ и ванну дольше 10 минут (не мойтесь в слишком горячей воде, не используйте для купания обычное мыло, жесткие скрабы и мочалки);
  • после душа обязательно наносите увлажняющие средства;
  • ограничьте контакт кожи с агрессивной бытовой химией;
  • носите свободную одежду из натуральных тканей;
  • избегайте переохлаждений.
Кадченко Ірина Вікторівна
Ирина Кадченко ПРОФИЛЬ
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