Детские сопли и их «друзья»: ЛОР объясняет, как не залечить ребенка  

И действительно, к детскому ЛОРу родители обращаются иногда чаще, чем к педиатру.

Сопли, риниты, отиты, ангины — все это их очень беспокоит и требует быстрой

реакции. Какие ошибки чаще всего делают родители и что нужно делать, чтобы не навредить здоровью и иммунитету малыша, разбираемся с Игорем Кобливым, ЛОР-специалистом Одесской городской детской больницы № 3.

Болеет — значит тренирует иммунитет

— Это одна из самых характерных ошибок родителей — считать, если ребенок часто болеет, то это плохо, — говорит специалист — На самом деле в детском саду дети обмениваются различными бактериальными факторами. Иммунитет дает на это ответ. И чем чаще болеет малыш, тем больше иммунных ответов он нарабатывает, тем легче будет болеть во взрослой жизни. То есть это тренажер для иммунитета.

Как сбить температуру ребенку правильно?

Ориентируйтесь на самочувствие ребенка. Если у малыша температура 38°С при этом он активен — лекарства давать не нужно. Но если ребенок капризничает, тогда стоит применить жаропонижающие лекарства. Сбивать температуру нужно при цифрах 39-39,5°С и более у всех детей и 38°С и более у младенцев в возрасте до 3 месяцев.

Эти разноцветные сопли: что делать, когда у ребенка заложен нос?

На постоянные сопли у ребенка родители жалуются очень часто. Но, по мнению специалиста, нельзя впадать в крайности и забывать, что они выполняют защитную функцию. Например, не следует переживать, что ребенок глотает сопли. Со слюной они попадают в желудок: там есть соляная кислота, которая их растворяет и убивает все бактерии.

— С легкой руки педиатров стали очень популярными аспираторы для носа, одним словом — соплеотсосы, — объясняет Игорь Коблив, — Но стоит понимать, что диаметр трубки этого прибора шире диаметра ноздри ребенка, поэтому аспираторы часто травмируют нос малыша. Кроме того, аспиратор надо правильно и регулярно дезинфицировать, иначе в носу ребенка будет развиваться патогенная микрофлора. При этом сопли будут усиливаться, потому что таким образом организм пытается от этой микрофлоры избавиться. Как результат — ребенок не может дышать носом. Поэтому при непрозрачных выделениях из носа проще и полезнее закапать каплю солевого раствора в каждую ноздрю.

Врач сталкивался с довольно странными методами борьбы с соплями. Например, мамы иногда делают попытки отсасывать сопли. Они забывают, что ротовая полость взрослого человека имеет совсем другую микрофлору. И если она попадет в нос ребенка, воспаление будет самой простой проблемой из тех, которые могут возникнуть. Был в его практике странный случай, когда мама, которую утомили детские сопли, запихнула в его нос пенопласт. Не понятно, чего именно она хотела достичь таким образом, но врачам пришлось спасать малыша от очень сильного воспалительного процесса.

Ушные палочки? Забудьте! Как правильно чистить детские уши

— У детей бывает сильное выделение серы в ушах, но это нормально, — говорит врач, — Сера защищает барабанную перепонку от грязи и пыли. Поэтому лезть туда не надо. И никаких ватных палочек! Безопасно очистить ушки очень просто: берем перекись водорода, греем в руках. Затем кладем малыша на бок и по одной капельке капаем в ушко. Услышите шипение. Через несколько минут можно вытереть ушко салфеткой, не забираясь в слуховой проход. То же самое делаете с другим ушком. Это прекрасно избавляет от серы и профилактирует заболевания кожи слуховых проходов.

Врач также подчеркнул: есть люди, у которых от рождения очень узкие слуховые проходы. Им с самого детства надо приучиться удалять серные пробки с помощью перекиси водорода или специальных капель. Чистить такие слуховые проходы любым другим способом нельзя!

Также он предостерегает подростков меняться наушниками с друзьями. Вместе с обменом любимой музыкой они обмениваются и различными бактериями. А это уже путь к развитию наружного отита. Поэтому лучше, чтобы гарнитура к смартфону имела одного владельца.

Что делать, когда у ребенка болит горло?

Миндалины как первая линия защиты. Нужно ли удалять ребенку гланды?

Миндалины первые реагируют на болезнь, они являются первым и очень важным рубежом защиты организма. Поэтому их стараются не удалять.

Вот некоторые функции, благодаря которым миндалины помогают в борьбе с инфекциями:

Барьерная функция. Миндалины помогают удерживать бактерии и вирусы, попадающие в организм через рот и носовые ходы, и препятствуют их распространению в организме.

Продукция антител. Миндалины вырабатывают антитела, которые помогают организму узнавать и разрушать вредных агентов.

Улучшение иммунного ответа. Миндалины помогают эффективнее бороться с инфекциями и другими угрозами для здоровья.

Во время тонзиллита (иными словами — ангины) у ребенка появляется резкая боль в горле, оно краснеет, поднимается высокая температура. Больной испытывает дискомфорт при глотании, слабость, потерю аппетита. Миндалины покрыты налетом или вкраплениями гноя.

Еще не так давно, если ребенок болел ангиной семь раз в год, то поднимался вопрос о хирургическом лечении. Затем все чаще стали появляться публикации, где оперативные мероприятия ставились под сомнение. Понятно, что к удалению мигладиков следует прибегать только в случае крайней необходимости. Актуальность операции может определить только врач, взвесив все риски и положительные моменты.

— Безоговорочным показателем к удалению миндалин является наличие во рту стрептококка. Это выявляется по результатам бактериологического исследования, — подчеркивает Игорь Коблив, — О нем говорят, что он лижет суставы и кусает сердце. Вызывает ревматизмы и клапанные пороки сердца. Это 100%-ный показатель к операции. Но очень важно идти на бак-исследование с нечищеными зубами и не позавтракав. Тогда результаты будут настоящими, достоверными.

Другие случаи — хронический тонзиллит, рыхлые миндалины не являются достаточными показаниями к операции. Долгий прием определенных препаратов позволяет привести миндалины в норму.

Для профилактики нужно проводить гигиену ротовой полости, важно регулярно использовать антисептические растворы для полоскания, которые могут помочь снизить количество вирусов и бактерий. Иногда помогает полоскание горла солевым раствором. В особых случаях — промывание лакун миндалин у ЛОР-специалиста.

Керосин под запретом! Как лечить стоматит у ребенка

Лечить стоматит на удалять пробки в горле керосином врач категорически не советует. Младенцам подойдет стоматофит. Капать его надо не на пораженную поверхность, а на щечку или соску. Лекарственное средство со слюной разойдется по полости рта. Подойдет и синька. Но не надо пугаться, что после ее использования моча ребенка станет немного мутнее.

Что касается пробок, то очень часто их удаление с помощью керосина заканчивается абсцессом, который надо вскрывать. Затем операционная поверхность долго заживает и долго болит.

Аденоиды у детей: удалять или оставлять? Рекомендации врача

Сегодня существует не так много показаний к удалению аденоидов (полипов). И вообще современные препараты способны остановить их рост.

— Показанием к удалению аденоидов является ухудшение слуха, но дети иногда хорошо симулируют это. Например, мама обращается с просьбой вынести мусор, а сын не хочет отвлекаться от игры и делает вид, что не слышит ее, — объясняет специалист. — Мама обеспокоена, ведет ребенка к врачу. Выясняем: если сын не делает громче телевизор, не переспрашивает, то все в порядке, имеет место симуляция, когда ему чего-то не очень хочется делать. Если действительно слух ухудшился, рассматриваем вопрос о причинах этого. И если нужно, об удалении аденоидов.

Вторая причина удаления аденоидов — покашливание по утрам, когда ребенок проснулся и поднялся. Это происходит, потому что слизь с аденоидов начинает стекать и провоцирует постоянный кашель. Иногда такой кашель может иметь неврологический характер, связанный с воздушными тревогами, ссорами родителей. Он лечится успокаивающими препаратами.

Большие аденоиды могут вызывать отиты, храп и остановки дыхания ночью, из-за них ребенок ночью дышит ртом, а не носом. В таких случаях тоже приходится рассматривать вопрос об удалении аденоидов.