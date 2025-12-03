Ключевые моменты:

3 декабря на Земле будет слабая магнитная буря уровня G1, вызванная мощной солнечной вспышкой класса Х1,9.

Магнитная буря может вызвать незначительные перебои в энергосистемах.

Особенно следует заботиться о здоровье метеозависимых и пожилых людей.

Солнечная активность в этот день умеренная, вероятность слабого геомагнитного шторма около 20%, сильного — 5%.

Следует внимательно относиться к своему здоровью

В среду, 3 декабря, на Земле прогнозируется слабое геомагнитное возмущение уровня G1. Такая буря может повлечь за собой незначительные перебои в работе энергетических систем. Особенно следует внимательно относиться к своему здоровью метеозависимым и пожилым людям, поскольку магнитная активность может ухудшить их состояние.

Кроме этого, на протяжении последних суток на Солнце наблюдалась высокая активность: было зафиксировано шесть вспышек класса C, обычно не влияющих на Землю, и одна мощная вспышка класса Х1,9. К слову, самые мощные вспышки Х-класса случаются редко, однако, если они направлены на Землю, могут вызвать длительные радиационные бури. Это чревато работе спутников, систем связи, а также наземных энергосистем и технологий. Также Х-класс вспышек способствует появлению яркого полярного сияния.

Добавим, прогноз на 3 декабря предполагает, что геомагнитное поле будет преимущественно оставаться спокойным или с умеренными колебаниями. Активность Солнца оценивается как умеренная с вероятностью возникновения вспышек Х-класс.

Основные показатели на 3 декабря:

Вероятность слабого геомагнитного шторма – 20%

Вероятность более сильного шторма – 5%

Шанс вспышки М-класса на Солнце – 70%

Шанс вспышки Х-класса на Солнце – 30%

Количество солнечных пятен – 85

Напомним, магнитные бури могут оказывать влияние на здоровье, особенно повышая риски сердечных осложнений.

