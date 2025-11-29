Ключевые моменты:

Акция «Гроші на ЗСУ» под одесской мэрией получила международную поддержку: в мероприятии участвовали француз Жоффре Фроман и гражданин Германии Кристоф.

Иностранцы расспрашивали активистов и выразили им полную поддержку.

При этом организаторы подчеркивают: важна не только международная, но и поддержка одесситов.

Как рассказали «Одесской жизни» участники акции, которые каждую субботу выходят к зданию одесской мэрии, чтобы напомнить властям, куда нужно тратить средства во время войны, сегодня к ним присоединились Жоффре Фроман (Geoffrey Froment) с «Радио Куртуази» (Radio Courtoisie) и гражданин Германии по имени Кристоф, который работает в Одессе в немецкой фирме.

Оба иностранца, объединившись, много расспрашивали участников акции и выразили им безоговорочную поддержку.

«Активисты отметили, что поддержка иностранных граждан им очень важна, но еще более важна поддержка других одесситов. Участники акции «Гроші на ЗСУ» призывают не ждать, пока другие что-нибудь сделают и помогут в решении проблем города, а самим занимать более активную гражданскую позицию», – пишет Телеграм-канал «Одеське життя».

