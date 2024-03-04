Родные родинки: 5 мифов и 4 факта

Родинка = невус

Родинка – это разговорное название невуса — врожденного или приобретенного пигментированного новообразования кожи. В основе появления невусов лежат клетки-меланоциты, накапливающие природный пигмент меланин. От количества пигмента зависит окраска родинки, а от расположения и концентрации меланина в слоях кожи — форма образований. Они могут иметь ножку, быть плоскими или выпуклыми.

Откуда берутся родинки

Точная причина появления родинок до сих пор не выяснена. К основным факторам, провоцирующим их возникновение и рост, относятся ультрафиолетовое излучение (как естественное, так и в солярии), и генетическая предрасположенность. Еще одна причина появления невусов – гормональная перестройка организма, характерная для периодов полового созревания, беременности, климакса.

Образованию родинок также может способствовать снижение иммунитета, наличие хронических заболеваний печени, кишечника и эндокринной системы, воздействие на кожу химических веществ, естественные процессы старения организма.

Какие родинки опасны

В целом родинки считаются неопасными, доброкачественными образованиями. Но под воздействием ряда факторов (длительное пребывание на солнце, частое травмирование невуса, наследственность) они могут переродиться в агрессивную злокачественную опухоль – меланому. В повышенной группе риска — люди с большим количеством родинок на теле (больше 30-ти), а также с белой кожей, веснушками, рыжими и светлыми волосами, голубыми и серыми глазами.

Запомнить тревожные признаки, которые сигнализируют о перерождении родинки, поможет аббревиатура АККОРД:

А – это асимметрия невуса,

КК – край (неровный или зубчатый) и кровоточивость,

О – окраска (опасно возникновение многоцветных вкраплений, неоднородности цвета),

Р – размер (насторожить должен быстрый рост родинки и диаметр свыше 6 мм),

Д – динамика, то есть появление любых вышеописанных изменений, а также корочек, трещинок, зуда, шелушения.

Как удалить родинку

Если ваша родинка начала меняться или находится в «неудобном» месте, где вы ее постоянно задеваете – срочно идите к врачу-дерматологу или дерматоонкологу на осмотр и консультацию. Скорее всего, специалист посоветует удалить проблемную родинку с последующим анализом ее ткани (гистологией). Именно поэтому важно удалять невусы не у косметолога в салоне красоты, а в дерматологической или онкологической клинике, где есть гистологическая лаборатория.

К основным способам удаления кожного образования относятся лазер, электронож, криодеструкция, радиоволновой метод и скальпель, — но выбор должен сделать специалист. Удалять родинки лучше в холодное время года, когда кожа минимально подвергается воздействию ультрафиолета и потеет, поэтому повреждения заживают лучше, без пигментации и рубцов. Но, конечно, когда невус удаляют не по эстетическим, а по медицинским показаниям, то действовать нужно незамедлительно, невзирая на сезон.

5 распространенных мифов о родинках

Миф 1. Чем темнее родинка – тем она опаснее

Прямой связи между степенью пигментации невуса и риском его трансформации в меланому нет. Доброкачественные родинки могут быть разного (однородного) цвета – от светло- до темно-коричневого, насторожить должна лишь их многоцветность, присутствие одновременно нескольких оттенков. В то же время меланома бывает как коричнево-черной или черно-синей, так и розовато-телесной – беспигментной.

Миф 2. Удаление невусов часто приводит к меланоме, поэтому лучше их не трогать

На самом деле, если родинку удаляет специалист после осмотра и диагностики в условиях медучреждения, то никаких дополнительных рисков нет. Наоборот, грамотно и вовремя проведенное удаление подозрительной, растущей или часто травмируемой родинки предотвращает опасность ее перерождения.

Если же гистологическое исследование выявило наличие злокачественных клеток в удаленной ткани, значит они изначально присутствовали внутри новообразования. В этом случае также: чем раньше удалена опасная родинка – тем выше шансы на выздоровление.

Миф 3. Появление новых родинок – тревожный признак

Как уже упоминалось выше, родинки бывают врожденные и приобретенные. С возрастом количество невусов обычно увеличивается по ряду причин: выработка и накопление организмом все большего количества меланина в ответ на воздействие солнца, изменение гормонального фона, развитие хронических заболеваний, – все это отражается на состоянии кожи. Но если новые родинки появляются нечасто и не имеют признаков, зашифрованных в слове АККОРД, поводов для тревоги нет.

Миф 4. Невусы легко можно удалить народными средствами

Это очень опасное заблуждение. Попытки избавиться от родинки самостоятельно с помощью сока чеснока, чистотела или одуванчика, уксуса, йода и других агрессивных веществ не только будут неэффективны, но еще и серьезно навредят. Так как вы при этом гарантированно травмируете невус, можете занести в ранку инфекцию и запустить процесс перерождения доброкачественного новообразования в злокачественную опухоль.

Миф 5. На солнце большие родинки нужно заклевать пластырем

На самом деле от вредного воздействия ультрафиолета летом и во время пляжного отдыха нужно защищать (с помощью одежды и солнцезащитных средств) весь кожный покров, а не только участки с наличием родинок. Заклеивать какие-то конкретные родинки не имеет смысла. Это никак не защитит от меланомы, зато на жаре может привести к нарушению терморегуляции кожи под пластырем, повышенной потливости, развитию раздражения и воспаления.

Читайте также: Что делать, если вы повредили родинку и из нее идет кровь