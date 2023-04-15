Полезные ископаемые Одесчины: есть золото, нефть, газ и даже соль

Список полезных ископаемых Одесчины достаточно внушительный, но их добыча нерентабельна. В Одесской области есть важные природные ресурсы: нефть, газ и золото. Разработка многих из них может быть очень перспективной, но для этого нужны инвестиции.

Известняк в Одесской области

Одна из разновидностей известняка, хорошо известная одесситам, — ракушечник, из которого строили первые дома в Одессе. Благодаря добыче этого камня и появились одесские катакомбы — самая большая в мире система рукотворных подземных коридоров. Известняк добывают в Одесской области и сегодня, в частности его используют для производства высококачественной глины, из которой делают черепицу.

Запасы этого камня достаточно большие. Добывают его в Беляевском, Лиманском, Раздельнянском и Ивановском районах. Также известняк есть в Окнянском и Татарбунарском районах. Правда, этот камень немного хуже по качеству, чем одесский.

Одесская нефть

Еще в 1970-1980-х годах на территории Одесской области были открыты Восточно-Саратское и Желтоярское нефтяные месторождения.

В Саратском районе нефть была обнаружена в девонских пластах, и предполагалось, что добывать ее здесь можно будет в промышленных масштабах. Однако сегодня особых надежд на это месторождение геологи не возлагают. Два года назад в Саратском районе пробурили скважину глубиной около трех километров. Оказалось, что нефть здесь парафинированная — тяжелая, густая, и добывать ее нужно особым и более затратным способом.

По мнению специалистов, вполне вероятно, что до сих пор одесскую нефть не добывали именно по этой причине.

Одесское газовое месторождение

Одесское газовое месторождение, расположенное в 130 километрах от нашего города между островом Змеиный и крымским мысом Тарханкут, было открыто в конце 1980-х годов. Однако добывать газ здесь стали только в 2012 году.

По подсчетам специалистов, его реальные запасы составляют не менее 21 миллиарда кубометров. Также некоторое количество природного газа обнаружили при бурении нефтяной скважины в районе Сараты. Однако для промышленной разработки его слишком мало.

Залежи золота в одесской области

В Савранском районе было обнаружено золотое месторождение, которое начали разрабатывать в 1993 году. За два года до этого геологи искали в районе залежи никеля, а нашли пирит, или серный колчедан, который в природе является спутником золота. И действительно, в савранских землях обнаружились залежи драгоценного металла.

Месторождение назвали «Майским». Кроме того, самородное золото было обнаружено в некоторых прибрежных зонах Черного моря и лиманов. По описанию геологов, одесское золото яркого золотисто-желтого цвета, изредка с красноватым оттенком.

Где в Одесской области добывают Соль

В Измаильском районе давно известны большие залежи соли, которых нашей стране хватит на многие сотни лет. По некоторым подсчетам, их около четырех миллиардов тонн.

Сегодня разработка этого месторождения особенно важна, ведь работа предприятия «Артемсоль», которое снабжало солью всю страну, сейчас приостановлена.

Соль Измаильского месторождения залегает на большой глубине — от 300 метров и более, под слоем горных пород. Это может затруднить добычу минерала. Кроме того, соль можно добывать и на Куяльницком лимане, где соляные промыслы существовали до 1931 года.

Уголь

Есть в Одесской области и месторождения каменного и бурого угля. В основном они расположены в районе Болграда, и первые из них были открыты еще в дореволюционное время. Угольный пласт простирается от юго-запада Одесской области — села Владычень до территории Молдовы. Также каменноугольные пласты есть в Татарбунарском районе, у озера Бурнас.

Морской песок

Песок добывают из трех месторождений, два из которых расположены на дне моря. Другими словами, это Одесская банка, которая находится в 20 километрах на северо-восток от Одессы. Однако морской песок подходит не для всех нужд, так как в нем высоко содержание солей и минералов.

Минеральные воды

В Одесской области давно известны месторождения целебных минеральных вод. В основном это железистые, гидрокарбонадно-хлоридные, хлоридно-натриевые, бромные и радоновые воды. Самые крупные источники находятся в Одессе, Беляевском, Белгород-Днестровском и Овидиопольском районах. Подземные месторождения, если можно так выразиться, очень полноводные, так как в них в них постоянно поступает большой объем воды. Также на территории области в районе Сергеевка были обнаружены источники серо-водородных вод, которые по своему составу напоминают источники Мацесты.

Руда, глина, торф

В Одесской области также есть запасы глины и суглинков — примерно в тех же районах, где добывают известняк. На берегу Куяльницкого лимана были найдены залежи гипса, а белая глина — каолин — обнаружена в Березовском районе. В Килии есть небольшие торфяные месторождения, кроме того, на севере области обнаружены залежи марганца и железа, но они настолько невелики, что разрабатывать их невыгодно. Также наша область входит в Одесско-Белоцерковский железорудный район, на территории которого выявлено более 200 магнитных аномалий.