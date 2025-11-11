Ключевые моменты:
- Одессу атакует группа «Шахедов»
- В городе прогремел взрыв.
Официальной информации о возможных «прилетах» и последствиях пока не было.
Ранее глава Одесской области Олег Кипер в своем Telegram-канале сообщал, что в течение 11 ноября зафиксировано падение обломков в нескольких местах города и Одесского района. Повреждены крыша частного дома и участок дороги. Жертв и пострадавших, к счастью, нет. На местах работали соответствующие службы.
«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.
