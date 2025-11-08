Ключевые моменты:

  • В субботу, 8 ноября 2025, в центре Одессы состоялась акция «Гроші на ЗСУ».
  • Активисты вышли к мэрии, требуя направлять средства на нужды обороны.
  • Участники поделились фото с акции, напомнив о важности поддержки ВСУ.

Сегодня, в субботу, 8 ноября 2025 года, в центре Одессы состоялась очередная акция «Гроші на ЗСУ». Активисты вышли к зданию мэрии с требованием направлять деньги на нужды обороны.

Статья по теме: Одесса действительно поддерживает ВСУ? Сколько тратится средств и на что они идут

Участники акции поделились с «Одесской жизнью» фото с мероприятия.

Автор фото – Наталья Михайленко

