Ключевые моменты:
- В субботу, 8 ноября 2025, в центре Одессы состоялась акция «Гроші на ЗСУ».
- Активисты вышли к мэрии, требуя направлять средства на нужды обороны.
- Участники поделились фото с акции, напомнив о важности поддержки ВСУ.
Сегодня, в субботу, 8 ноября 2025 года, в центре Одессы состоялась очередная акция «Гроші на ЗСУ». Активисты вышли к зданию мэрии с требованием направлять деньги на нужды обороны.
Статья по теме: Одесса действительно поддерживает ВСУ? Сколько тратится средств и на что они идут
Участники акции поделились с «Одесской жизнью» фото с мероприятия.
Автор фото – Наталья Михайленко
