Об этом во время заседания постоянной комиссии по вопросам планирования застройки территорий, городского дизайна, архитектуры и охраны культурного наследия сообщил директор департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга Иван Липтуга.
Ключевые моменты:
- Передача средств еще не ратифицирована украинским парламентом.
- Программа охватывает известные достопримечательности Одессы.
Детали
Грантовое соглашение между правительствами Украины и Италии было подписано 10 июля в Риме на Конференции по восстановлению Украины (URC2025). Документ предусматривает безвозвратную финансовую помощь реставрации знаковых объектов культурного наследия Одессы, поврежденных в результате российских атак, с особым акцентом на комплексном обновлении инженерии, энергоэффективности и доступности для маломобильных групп.
Городской совет Одессы должен получить шесть миллионов евро на реконструкцию объектов, входящих в его баланс, а остальная часть гранта пойдет на восстановление сооружений областного совета, в частности:
- Одесский национальный художественный музей
- Музей Западного и Восточного искусства
- Одесская филармония
- Литературный музей
- Дом Зонтага
- Дворец бракосочетаний.
Комплексная программа должна не только вернуть историческим памятникам их прежний вид, но и создать современные общественные пространства для развития туризма и реализовать Одесский центр управления наследием ЮНЕСКО.
Отдельно Италия весной сообщила о трех проектах для Одесской области — реставрация памятников, масштабный грант на больницу и еще одно соглашение на сумму более 63 млн евро в целом.
На октябрьском заседании Кабмин утвердил проект закона о ратификации этого грантового соглашения, однако решение еще не принято Верховной Радой и программа пока не стартовала.
Читайте также:
- В бою за Покровск пал защитник из Одесчины Денис Ярощук
- Энергетики обновили графики отключений света для Одессы на сегодня
- У молодого одессита требовали $10 000 несуществующего долга: дело передано в суд