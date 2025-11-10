Об этом во время заседания постоянной комиссии по вопросам планирования застройки территорий, городского дизайна, архитектуры и охраны культурного наследия сообщил директор департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга Иван Липтуга.

Ключевые моменты:

Передача средств еще не ратифицирована украинским парламентом.

Программа охватывает известные достопримечательности Одессы.

Детали

Грантовое соглашение между правительствами Украины и Италии было подписано 10 июля в Риме на Конференции по восстановлению Украины (URC2025). Документ предусматривает безвозвратную финансовую помощь реставрации знаковых объектов культурного наследия Одессы, поврежденных в результате российских атак, с особым акцентом на комплексном обновлении инженерии, энергоэффективности и доступности для маломобильных групп.

Городской совет Одессы должен получить шесть миллионов евро на реконструкцию объектов, входящих в его баланс, а остальная часть гранта пойдет на восстановление сооружений областного совета, в частности:

Одесский национальный художественный музей

Музей Западного и Восточного искусства

Одесская филармония

Литературный музей

Дом Зонтага

Дворец бракосочетаний.

Комплексная программа должна не только вернуть историческим памятникам их прежний вид, но и создать современные общественные пространства для развития туризма и реализовать Одесский центр управления наследием ЮНЕСКО.

Отдельно Италия весной сообщила о трех проектах для Одесской области — реставрация памятников, масштабный грант на больницу и еще одно соглашение на сумму более 63 млн евро в целом.

На октябрьском заседании Кабмин утвердил проект закона о ратификации этого грантового соглашения, однако решение еще не принято Верховной Радой и программа пока не стартовала.

