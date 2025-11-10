Ключевые моменты:

НАБУ расследовало дело 15 месяцев и провело более 70 обысков.

Схема приносила участникам от 10% до 15% «откатов» от стоимости контрактов.

В деле фигурируют бывшие чиновники Минэнерго и руководство «Энергоатома».

Операция «Мидас»: новые подробности

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о разоблачении преступной организации, в которую входили действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы. Они выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий, включая АО «НАЭК «Энергоатом».

Следствие длилось 15 месяцев, в рамках которого было проведено более 70 обысков. В операции с кодовым названием «Мидас» участвовали все детективы НАБУ, а также были собраны более 1000 часов аудиозаписей разговоров фигурантов.

По данным следствия, основным источником дохода преступной группы было систематическое получение откатов от контрагентов «Энергоатома» — от 10% до 15% от стоимости контрактов.

Компании-подрядчики вынуждены были платить за то, чтобы избежать блокировки платежей или потери статуса поставщика. Внутри организации эта коррупционная практика получила название «шлагбаум».

Следствие установило, что руководитель схемы привлек к работе бывшего заместителя главы Фонда госимущества и бывшего правоохранителя, которые с помощью служебных связей в Минэнерго и «Энергоатоме» контролировали закупки, назначения и финансовые потоки.

Фактически управление «Энергоатомом» с годовым доходом более 200 млрд грн осуществляли не официальные лица, а «смотрящие» без формальных полномочий.

Следствие задокументировало деятельность группы полностью, и фигурантам готовят уведомления о подозрении.

Кто входил в преступную группу

В деле фигурируют участники с позывными «Рокет», «Тенор» и «Карлсон». В перехваченных разговорах они обсуждали распределение «откатов», строительство энергетических объектов и кадровые перестановки в Минэнерго и «Энергоатоме».

По данным народного депутата Ярослава Железняка, среди установленных участников:

бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк;

исполнительный директор по физической защите и безопасности АО «Энергоатом» Дмитрий Басов;

бизнесмен Тимур Миндич, которого следствие считает руководителем преступной организации;

четверо сотрудников, занимавшихся легализацией полученных средств.

Обыски прошли и у министра юстиции Украины, бывшего министра энергетики Германа Галущенко.