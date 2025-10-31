Ключевые моменты:

Государственные агентства подписали соглашение о начале подготовки крупного инфраструктурного проекта — реконструкции трассы Одесса–Рени.

В планах — капитальный ремонт и новое строительство более 300 км дороги, мостов, путепроводов и транспортных развязок.

Проект имеет стратегическое значение для экономики, безопасности и евроинтеграции Украины.

Началась подготовка к реконструкции дороги Одесса–Рени

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, Агентство по поддержке государственно-частного партнерства и Служба восстановления в Одесской области подписали соглашение о сотрудничестве для реализации масштабного проекта «Строительство автомобильной дороги М-15 Одесса–Рени (до Бухареста)».

Этот шаг официально запускает подготовку к одному из крупнейших инфраструктурных проектов 2025 года, включенному в Единый проектный портфель государства.

Проект предусматривает полную реконструкцию и новое строительство более 300 км трассы, которая является частью европейского маршрута Е87. Масштаб работ охватывает не только дорожное полотно, но и десятки критических элементов, в частности мост через Днестр в селе Маяки, а также важные транспортные развязки на дорогах M-28 / M-14 и другие сооружения.

«Важно отметить, что, хотя подготовка уже началась, реализация проекта возможна только после окончания войны», — сообщили в Министерстве развития громад.

Международная поддержка и значение проекта

Реализация проекта повысит безопасность движения, улучшит пропускную способность трассы и укрепит экономические связи с Румынией и ЕС.

Реконструкция трассы М-15 реализуется в рамках программы PREPARE Всемирного банка, которая помогает Украине разрабатывать инвестиционно привлекательные инфраструктурные проекты.

Проект направлен на создание «bankable project» — готового для привлечения международного финансирования.

Инициатива PREPARE помогает Украине готовить качественные проекты, укрепляет управленческие возможности государственных институтов и открывает доступ к международным инвестициям для восстановления страны.