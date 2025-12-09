Ключевые моменты:

Костел Рождества Пресвятой Девы Марии является важным памятником немецких колоний Одесщины.

Храм был построен в 1850 году.

Костел находится в критическом состоянии из-за отсутствия охранного статуса.

Здание нуждается в юридической защите и реставрации.

Критическое состояние святыни

В Одесской области есть много красивых архитектурных объектов. Немецкий костел Рождества Пресвятой Девы Марии в селе Каменка считается одним из самых ярких исторических символов Одесской области.

По информации общественной организации «Украина Инкогнита», костел разрушается из-за отсутствия охранного статуса и каких-либо официальных планов реставрации. Сейчас здание находится в плачевном состоянии, а активисты говорят, что разрушение ускорилось с 2020 года. Это досадный пример потери культурного наследия немецких колоний Одесщины и Бессарабии, где большинство храмов также приходят в упадок.

Добавим, что костел Рождества Пресвятой Девы Марии был основан еще в 1850 году в бывшем германском поселении Мангейм. Ведь Каменка, когда-то біла немецкой колонией. К слову, в XIX веке сюда переселились 60 семей католиков из Бадена, Эльзаса, Рейнланд-Пфальца и Пруссии. Именно они строили здесь костелы.

Что касается костела Рождества Пресвятой Девы Марии, его расширили в 1890 году. Храм поражал не только масштабами, но и роскошной отделкой.

В общей сложности, костел содержал шесть алтарей, при этом главный был сделан из белого мрамора, а стены были украшены красивыми картинами. В главном зале находились статуи двенадцати апостолов и других святых. Выразительной чертой храма стал полукруглый эркер на задней стороне здания, состоявший из пяти арок.

Однако с приходом большевиков судьба здания стала трагической. В 1935 году храм закрыли, уничтожили кресты, орган и алтарь, а затем использовали как зернохранилище.

Во время Второй мировой войны он короткое время снова функционировал, но возвращение советской власти означало окончательное закрытие. Уже после войны костел стал сельским клубом и местом партийного собрания.

В настоящее время костел нуждается в реставрации и статусе охраняемого государством памятника.

Напомним, одесские достопримечательности вошли в новый перечень ЮНЕСКО. Статус усиленной защиты запрещает использование культурных объектов в военных целях и гарантирует международную охрану.

Читайте также: Переименовали улицу Посмитного: назвали в честь легендарного порта США.