Обзор главных новостей Одессы за входные 12-13 февраля

В субботу 12 и воскресенье 13 февраля в Одессе и не только происходило много интересных и важных событий. Начнем по порядку:

Оказалось, что табличку «Чтение на дом» с одесского Строгановского моста не крали. Ее отправили на реставрацию.

В рубрике «Книжная полка одессита» открыли для себя повесть Семена Юшкевича о «погибших, но милых созданиях»

В субботу 12 февраля под Одесской ОГА разогнали пророссийский митинг. Украинские патриоты среагировали быстрее полиции.

Дистанционку в одесских школах продлили еще на неделю .

Стало известно, что поезд Одесса – Измаил «Дунайский экспресс» станет не пригородным, а региональным. Это значит, что теперь билеты на него можно купить не только в кассах перед отправлением, но и заказать заранее и оплатить в приложении.

В Одессе на Молдаванке ввели новую схему дорожного движения. Переходите по ссылке и разбирайтесь, куда и как теперь ехать.

Стало известно, что расширение дороги Одесса — Николаев до 4 полос уже началось. Правда, пока только в Николаевской области.

Появились новости, что с 14 февраля в Украине может прекратиться авиасообщение, но потом в правительстве их опровергли: Украинское небо остается открытым, сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины

В Болграде отпраздновали болгарский День вина – Трифон Зарезан.

Из-за протестов участников торгов появились опасения, что строительство нового Дворца спорта в Одессе могут приостановить.

В Одессе появилась остановка с мягкой мебелью, столами, и в придачу с угрозой быть раздавленным автобусом.

На Таирова в одесских высотках отключат почти две сотни лифтов. Мы рассказывали, в чем причина.

В Одесском театре кукол отметили юбилей директора. Мы даже дважды об этом событии написали, такой это замечательный человек: У руководителя самого волшебного одесского театра – юбилей.

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