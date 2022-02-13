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В Одессе на Молдаванке ввели новую схему дорожного движения – где и что изменится? (фото)

В Одессе на Молдаванке ввели новую схему дорожного движения – где и что изменится? (фото)

В Одессе на Молдаванке введена новая схема организации дорожного движения по улице Мечникова, на участке от улицы Разумовского до улицы Старопортофранковской.
Об этом информируют коммунальщики Строительно-монтажного эксплуатационного предприятия» (КУ «СМЭП»).

Рецепты

Специалисты обращают внимание участников дорожного движения, что, согласно новой схеме, на указанном участке предусмотрено изменение количества полос при выезде с улицы Мечникова на перекресток с улицами Старопортофранковской / Тираспольской / Колонтаевской.

В обратном направлении также предусмотрено изменение количества полос.

схема движения на Молдаванке2

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схема движения на5Молдаванке2
схема движения на Молдаванке

Как сообщалось ранее, в Одессе введена новая схема организации дорожного движения на пересечении улицы Бреуса и Люстдорфской дороги. Правда, полноценно оценить данное нововведение водители смогут лишь когда будет закончена прокладка коммуникаций от подстанции «Чумка».

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Фото и схема с Facebook-страницы КУ «СМЭП»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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