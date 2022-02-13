В Одессе на Молдаванке ввели новую схему дорожного движения – где и что изменится? (фото)

Под Одесской ОГА разогнали пророссийский митинг (фото) Сегодня, в субботу, 12 февраля, в Одессе под зданием облгосадминистрации на проспекте Шевченко представители пророссийской партии «Держава» намеревались провести митинг. Но осуществить свои планы им помешали проукраинские активисты. ПОДРОБНЕЕ