В Одессе на Молдаванке ввели новую схему дорожного движения – где и что изменится? (фото)

В Одессе на Молдаванке введена новая схема организации дорожного движения по улице Мечникова, на участке от улицы Разумовского до улицы Старопортофранковской.
Об этом информируют коммунальщики Строительно-монтажного эксплуатационного предприятия» (КУ «СМЭП»).
Специалисты обращают внимание участников дорожного движения, что, согласно новой схеме, на указанном участке предусмотрено изменение количества полос при выезде с улицы Мечникова на перекресток с улицами Старопортофранковской / Тираспольской / Колонтаевской.
В обратном направлении также предусмотрено изменение количества полос.
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Как сообщалось ранее, в Одессе введена новая схема организации дорожного движения на пересечении улицы Бреуса и Люстдорфской дороги. Правда, полноценно оценить данное нововведение водители смогут лишь когда будет закончена прокладка коммуникаций от подстанции «Чумка».
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Фото и схема с Facebook-страницы КУ «СМЭП»
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