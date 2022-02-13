В Одесском театре кукол отметили юбилей директора

Отмечать юбилей можно по-разному: пышно и торжественно в дорогом ресторане, тихо и мило в тесном кругу самых близких или, вообще, сбежать от всех в другую страну. А можно, как директор Одесского академического театра кукол Иосиф Меркович – на работе, в окружении коллектива, друзей, коллег из других театров и близких по духу людей.

Веселый капустник был подготовлен силами коллектива и это стало подарком не только Иосифу Михайловичу, но и всем, кто пришел поздравить его в этот день.

Он любит стоять перед театром с сигареткой в руках и любоваться им…

(из текста поздравления)

Иосиф Меркович с 2008 года возглавляет Театр кукол. За это время тут изменилось очень многое – был проведен капитальный ремонт внешний и внутренний, получено звание “академический”, в афише появились не только новые детские, но и целый ряд спектаклей для взрослых. Естественно, все эти изменения не проходят незамеченными и неотмеченными. За заслуги перед городом Иосиф Меркович был награжден Почетным знаком отличия Городского головы “Благодарность”

В 75, 75 будет что-то затевать. Чтобы творчество поднять, Всю Одессу удивлять…

(из поздравления)

К поздравлениям присоединились коллеги и друзья, живущие за рубежом и в других городах, и все одесские театры. Но на сцене появлялись не только приглашенные гости, но и герои спектаклей, идущие на сцене театра. Директора поздравляли персонажи Мертвых душ, Бабы Бабеля, Интервью с ведьмами и даже сам именинник являлся на сцене в образе куклы, и не одной!

Вы, как добрый волшебник превратили рукавичку в волшебный теремок. Вы заставили русалочку ходить по сцене ножками, вы заставили волка полюбить семерых козлят. Вы зажгли тринадцатую звезду. Вы спасли Дюймовочку от неравного брака с кротом. Вы смогли удовлетворить любопытство слоненка и теперь вся Одесса знает что ел на обед крокодил. Вы взяли интервью у ведьм – это было нелегко, но вы не побоялись и это было лучшее интервью на многих фестивалях. Вы заманили в театр самих Баб Бабеля устроив кипиш на всю Одессу. Вы воскресили Мертвые души, а это дорого стоит. А сколько было потрачено бумаги в поисках истины! Вы, как те коняги работаете и работаете на благо родного театра. У вас есть Золотой ключик, которым вы откроете любую дверь в мир настоящего искусства!

(из поздравления Театра юного зрителя)

Конечно, не остались в стороне и люди, с которыми Иосиф Меркович пересекался по жизни в разные периоды своей творческой биографии. Благодаря им мы узнали много неожиданных подробностей: и о том, что он работал учителем физики, много лет был директором пионерского лагеря. Хореограф Ефим Коган рассказал, что свой путь в театр кукол, юбиляр начал с роли Мишки в кружке Дворца пионеров и школьников:

Думаю, он пронес это через всю жизнь и результат работы мы видим здесь.

Сам виновник торжества признался, что очень много услышал о себе, чего даже не ожидал.

Вы сегодня продлили мне жизнь минимум на двадцать лет. Да, я очень люблю театр и его наполнение и людей, которые тут трудятся, и они мне добавили еще десять лет жизни,

– сказал со сцены Иосиф Меркович.

75, 75 — но не 85.

Даже в 85, будет театром управлять!

Что там 85, даже в 95!

Верю, что в 125

Он будет театром управлять!

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Фото Юлии Сущенко