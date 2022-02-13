С завтрашнего дня в Украине может прекратиться авиасообщение

Из-за угрозы войны с Россией почти все авиакомпании могут прекратить полеты, как международные, так и внутри страны. Этого требуют иностранные страховые компании, в которых застрахованы самолеты.

Речь идет как о зарубежных, так и об украинских перевозчиках. Большинство самолетного парка украинских авиакомпаний приобретено в лизинг у иностранных собственников. Такие машины обязательно застрахованы в иностранных страховых компаниях. На данный момент британские страховщики уже заявили, что в случае полетов над Украиной, страховка перестанет действовать. Потому собственники самолетов запретили их эксплуатацию в украинском воздушном пространстве.

Так, самолет отечественной авиакомпании SkyUp, летевший из Португалии в Украину, вынужден был совершить посадку в столице Молдовы Кишиневе из-за требований ирландского владельца авиасуда. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Большинство международных полетов в Украину и из Украины могут прекратиться уже в понедельник. В авиаперевозчиках пока не подтверждали эту информацию, но в комментариях отметили, что сейчас это решение активно обсуждается как авиакомпаниями, так и другими участниками рынка, а также официальными властями.

Сайт BBC News Украина сообщает, что сейчас украинские власти, правительство и профильные ведомства уже работают над решением возможных проблем на авиарынке.

О том, какие есть пути решения возможного кризиса, если такие найдутся, обещают сообщить в ближайшее время.

Хотя совсем недавно ленты новостей украинских новостных сайтов пестрели сообщениями об открытии новых рейсов в украинские аэропорты, в том числе и одесский.

Фото Sky Up