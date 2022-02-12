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«Дунайский экспресс» Одесса – Измаил станет не пригородным, а региональным – что это значит?

«Дунайский экспресс» Одесса – Измаил станет не пригородным, а региональным – что это значит?

Дизель-поезд сообщением Одесса – Измаил («Дунайский экспресс») поменяет статус с ускоренного пригородного на региональный.
Об этом сообщает компания-перевозчик «Укрзалізниця».

Рецепты

Так, с 21 февраля 2022 года билеты на («Дунайский экспресс» можно будет приобрести через сайт «Укрзалізници» и ее чат-боты в мессенджерах, а также через сервис «Приват24». Также появится возможность купить билеты за 10 дней до отправления.

Граждане, имеющие льготы на проезд, смогут оформить проездной по пригородному тарифу в кассах ж/д вокзалов или непосредственно у проводника в вагоне №3.

Кроме того, поезду Одесса – Измаил будет присвоен номер 802.

Расписание его движения меняться не будет, но пути следования от Измаила до Одессы будут открыты для пассажиров две остановки – на станциях Алияга и Давлет-Агач (ранее там поезд совершал только техническую остановку).

Напомним, дизель-поезд ДПКр-3, получивший название «Дунайский экспресс», был построен в прошлом году на Крюковском вагоностроительном заводе для обновления подвижного состава для обновления подвижного состава компании «Укрзалiзниця» в рамках национальной программы президента Украины «Большое строительство». Он начал курсировать 20 ноября 2021 года.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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