В Одессе соорудили остановку с мягкой мебелью, столами и разными опасностями

Пока не ходят трамваи на Фонтан, вместо них пустили маршрутки. Их конечную сделали на улице Львовской. И там же сделали остановку: столы как в кафе, мягкие диваны, даже минералка бесплатная. И все это вплотную к автобусам, которые наполняют округу выхлопными газами.

Об этом сообщает телеграм «7 канала», и приводит видео общественного активиста Яна Синтюка.

На записи видна заасфальтированная площадка, на ней стоят автобусы, а позади них столы и мягкая мебель. Прямо под выхлопными трубами. Но, что еще хуже, водитель, сдавая назад, может не заметить такой стол, людей за ним, и наехать на них.

При этом вся эта роскошь расположена под открытым небом, на морском обрыве и не защищена ни от ветра, ни от дождя.

«7 канал» пишет:

Общественники решили помочь пожилым людям, живущим на 14, 15 и 16 станциях Фонтана. Из-за ремонтных работ 18 трамвай не ходит, а альтернативную маршрутку пустили только до Львовской. Активисты соорудили «остановку для отдыха» рядом с отстоем «Богданов». Красивые столики, диванчики с мягкими подушками, вазочки с цветами. Обратная сторона этого «презента» — низкие сиденья, с которых трудно встать, нет защиты от дождя и ветра. И все это — прямо под потоками выхлопных газов.

Общественный активист Ян Синтюк выложил видео со странной остановкой у себя в Instagram.

Вот такая у нас получилась остановка. Можете приходить себе, отдыхать, ждать маршрутку…

— комментирует активист.

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Отметим, что Ян Синтюк в декабре предложил закрыть на зиму пешеходную зону в центре Одессы, заявляя, что это желание как бизнеса в центре Одессы, так и простых горожан. Пешком им, якобы, «холодно ходить в рестораны».

В дальнейшем эту инициативу поддержали городские власти и пешеходный центр закрылся.

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Видео Яна Синтюка/Instagram

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